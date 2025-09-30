Werbung ausblenden
Edelmetall

Goldpreis setzt Rekordrally fort

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: simon jhuan/Shutterstock.com

Gold hat am Dienstagmorgen einen weiteren Rekordwert erreicht. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte im frühen Handel auf etwas mehr als 3.867 US-Dollar. Das Edelmetall war damit so teuer wie noch nie. Der Goldpreis hat im Jahresverlauf um rund 47 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.

So verteuerte sich etwa die Digitalwährung Bitcoin seit Ende 2024 nur um etwas mehr als ein Fünftel. Der Dax , der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf rund 19 Prozent zulegen.

In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis 133 Prozent angezogen, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben. Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis

Das könnte dich auch interessieren

Höhenflug geht weiter
Goldpreis steigt von einem Rekord zum nächsten23. Sept. · dpa-AFX
Goldpreis steigt von einem Rekord zum nächsten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und ein Kaufgestern, 18:11 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden