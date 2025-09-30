Trump verspricht nach Pfizer-Deal weitere Abkommen mit Pharmafirmen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat am Dienstag einen Deal mit dem amerikanischen Pharmariesen Pfizer für günstigere Medikamente verkündet. Nach Darstellung von Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen.

Medikamente von Pfizer sollen im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid günstiger abgegeben werden, sagte der US-Präsident am Abend an einer Pressekonferenz. Auch andere Patienten sollen nach Darstellung von Trump künftig von deutlichen Preisnachlässen durch Pfizer profitieren.

Pfizer versprach gleichzeitig Investitionen über 70 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und die heimische Produktion.

Trumps Pläne sehen vor, die Medikamentenpreise in den USA an die niedrigsten Preise zu koppeln, die in anderen wohlhabenden Ländern gezahlt werden. Er forderte im Sommer von 17 großen Pharmakonzernen Preissenkungen nach diesem Prinzip - auch von Novartis und Roche . Er setzte eine Frist bis Ende September und drohte gleichzeitig mit hohen Zöllen.

Pfizer ist nur der erste Konzern, mit dem eine Vereinbarung erzielt wurde, betonte Trump. "Wir werden Deals mit allen machen - sie stehen an bei uns", sagte Trump. Und wenn es keine Vereinbarung gibt: "Dann gibt es Zölle", so der US-Präsident./ra/rw/AWP/he