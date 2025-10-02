UnitedHealth Group - Saisonaler Rückenwind bestätigt Trendwende

Nach einer schwierigen Marktphase – inklusive eines Kursrutsches von 600 USD auf unter 250 USD – hat die UnitedHealth-Aktie zuletzt die Kurve bekommen. Charttechnisch schlägt sich die Trendwende in der Ausprägung eines klassischen Doppelbodens nieder (siehe Chart). Saisonale Aspekte analysieren wir vor allem im Rahmen unseres Jahresausblicks. Doch auch unterjährig bieten die zyklischen Rahmenbedingungen oftmals einen zusätzlichen Renditekick. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends kann die UnitedHealth-Aktie von Anfang Oktober bis zum Jahresende im Mittel um 12 % zulegen. Der Faktor „Saisonalität“ bestätigt also letztlich die beschriebene untere Umkehr. Anders ausgedrückt: Die Zyklik sowie die Trendwendeformation gehen Hand in Hand und sorgen derzeit für doppelten Rückenwind. Die Kurslücke im Tagesbereich (obere Gapkante bei 376,84 USD) bzw. der Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 388,69 USD) definieren aktuell die nächsten charttechnischen Widerstände. Das Kursziel aus dem o. g. Doppelboden lässt sich sogar auf mindestens 400 USD veranschlagen. Auf der Unterseite sollte dagegen die Nackenlinie der unteren Umkehr bei 326 USD nicht mehr unterschritten werden.

UnitedHealth Group (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart UnitedHealth Group

Quelle: LSEG, tradesignal²

