ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekordlauf - Dow erstmals über 47.000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial dabei und sprang erstmals über 47.000 Punkte. Bis Handelsschluss bröckelten die Gewinne insgesamt aber etwas ab.

Der Regierungsstillstand fand weiterhin kaum Beachtung, auch wenn deshalb der Arbeitsmarktbericht für September ausfiel. Längst schon wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank Fed im Oktober die Leitzinsen erneut senken wird. Für weiterhin gute Laune sorgte daher einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.

Der Dow schloss letztlich 0,51 Prozent höher auf 46.758,28 Punkten. In der abgelaufenen Handelswoche hat der bekannteste Wall-Street-Index damit um 1,1 Prozent zugelegt.

Mit plus 0,01 Prozent auf 6.715,79 Punkte ging der breite S&P 500 am Freitag aus dem Handel, nachdem er im Verlauf ebenfalls auf einen Höchststand geklettert war.

Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 gab nach einem Rekordhoch im frühen Handel bei knapp unter 24.960 Punkten seine Gewinne wieder ab. Er verlor letztlich 0,43 Prozent auf 24.785,52 Punkte. Auf Wochensicht steht hier ein Plus von 1,2 Prozent zu Buche.

Optimismus verbreitete sich insbesondere angesichts von Neuigkeiten zu Hitachi und OpenAI sowie zu Fujitsu und Nvidia . So wollen der japanische Elektronikkonzern Hitachi und der ChatGPT-Anbieter OpenAI beim Aufbau einer KI-Infrastruktur und dem weltweiten Ausbau von Rechenzentren zusammenarbeiten. Ziel ist es, die Entwicklung generativer KI zu beschleunigen und zugleich die Energiekosten zu senken.

Um KI-Infrastruktur geht es auch in der nun erweiterten Partnerschaft zwischen dem japanischen IT-Konzern Fujitsu und dem führenden KI-Chiphersteller Nvidia. Gemeinsam soll eine Plattform entwickelt werden, die auf branchenspezifische KI-Agenten in Bereichen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Robotik zugeschnitten ist. Derlei Nachrichten stärkten die Zuversicht der Anleger, dass sich die Milliardenbeträge, die derzeit in diesen Bereich flössen, in Gewinne wandeln werden, sagte ein Börsianer.

Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, verwies in Sachen KI auf die "imposanten" Prognosen einiger Wall-Street-Banken für den S&P 500. Die hohen Bewertungen würden offensichtlich als neue Norm betrachtet und "dokumentieren einen festen Glauben in die unendlichen Weiten der Künstlichen Intelligenz". Davon profitierten alle möglichen Aktien mit KI-Bezug, von den ganz großen Konzernen wie Nvidia bis hin zu Anbietern von Cloud-Diensten und KI-Infrastruktur, Software- und Dienstleistungsunternehmen und Datenspeicheranbietern.

Nvidia, die tags zuvor nach ihrem Aktiensplit im Sommer vergangenen Jahres erstmals über 190 US-Dollar gestiegen waren, verloren zwar am Freitag 0,7 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie aber bereits um rund 40 Prozent zugelegt und sicherten sich so den ersten Platz im Dow.

Für NXP Semiconductors , Microchip Technology , On Semiconductor und Micron , allesamt im Nasdaq 100, dagegen ging es um 0,5 bis 2,2 Prozent nach oben. Lam Research setzten ihren Rekordlauf zunächst fort, beendeten den Tag dann aber mit minus 0,8 Prozent. Seit September ist der Kurs der Aktie des Herstellers von Wafer-Fertigungsanlagen allerdings bereits um rund 50 Prozent gestiegen. Aussagen über ein Sinken des Nettoumsatzes im Geschäftsjahr 2025/26 ließen Applied Materials um 2,7 Prozent sinken.

Im Dow gaben Nike mit minus 3,5 Prozent einen Teil ihrer Gewinne der vergangenen zwei Handelstage ab und waren Index-Schlusslicht. Der Sportartikelhersteller hatte am Dienstag nachbörslich starke Quartalszahlen vorgelegt./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---