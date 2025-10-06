Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec advanced materials AG schließt Vertrag mit PowerCo SE für Produktion von Batteriematerial mit angestrebtem Volumen im mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Vertrag/Auftragseingänge
IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec advanced materials AG schließt Vertrag mit PowerCo SE für Produktion von Batteriematerial mit angestrebtem Volumen im mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich

06.10.2025 / 12:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

IBU-tec advanced materials AG schließt Vertrag mit PowerCo SE für Produktion von Batteriematerial mit angestrebtem Volumen im mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich

  • Produktion von LFP-Kathodenmaterial für automobile Anwendungen
  • Geplante Abnahmemengen steigen bis zur Vollauslastung der kompletten LFP-Produktionskapazität von IBU-tec in Weimar
  • Signifikante Produktionsmengen nach erfolgter Qualifizierungsphase ab dem 2. Halbjahr 2026

Weimar, 6. Oktober 2025 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) hat heute mit der PowerCo SE („PowerCo“), einen Vertrag für die Produktion von LFP-Batteriematerialien geschlossen. Demnach wird IBU-tec ab 2026 am Standort Weimar für die PowerCo LFP-Kathodenmaterial für automobile Anwendungen produzieren. Im Jahr 2028 wird dann eine Vollauslastung der gesamten aktuell bestehenden Produktionskapazitäten von IBU-tec für LFP-Batteriematerialien von über 3.000 Tonnen pro Jahr angestrebt. Das Gesamtvolumen der Produktionsvereinbarung mit der PowerCo summiert sich im Dreijahres-Zeitraum nach Produktionsbeginn auf einen mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Betrag. Entsprechend erwartet IBU-tec in den Jahren 2026 bis 2028 einen signifikanten Anstieg des Konzernumsatzes (aktuelle Planung des Konzernumsatzes für 2025: 43 – 45 Mio. Euro). Mit der Produktionsvereinbarung setzt IBU-tec seine Wachstumsstrategie fort, um sich als Teil einer europäischen Wertschöpfungskette für Batteriematerialien zu etablieren.


Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.


Kontakt

edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42-44
60322 Frankfurt
t +49 69 905505-52
IBU-tec@edicto.de

Ende der Insiderinformation

06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:IBU-tec advanced materials AG
Hainweg 9-10
99425 Weimar
Deutschland
Telefon:+49 (0)3643 - 8649-0
Fax:+49 (0)3643 - 8649-30
E-Mail:mail@ibu-tec.de
Internet:www.ibu-tec.de
ISIN:DE000A0XYHT5
WKN:A0XYHT
Indizes:Scale 30
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2208636
Ende der MitteilungEQS News-Service

2208636 06.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
IBU tec

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden