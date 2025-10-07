IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. beauftragt Auftragnehmer und legt Arbeitspläne für das Feldprogramm auf dem Projekt Airline in Wyoming (USA) fest

IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. beauftragt Auftragnehmer und legt Arbeitspläne für das Feldprogramm auf dem Projekt Airline in Wyoming (USA) fest

7. Oktober 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die endgültigen Arbeitspläne erarbeitet und die Firma Big Rock Exploration (BRE) als Auftragnehmer für das bevorstehende Feldprogramm auf dem Projekt Airline im Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming ausgewählt hat.

Das Programm soll im Oktober aufgenommen werden und wird von einer dreiköpfigen Crew - bestehend aus einem Projektmanager und zwei Geotechnikern - ausgeführt. Das Team wird rund eine Woche am Standort verbringen, um eingehende radiometrische Vermessungen, geologische Kartierungen und oberirdische Probenahmen durchzuführen. Diese Arbeitsphase dient der genaueren Eingrenzung der radiometrischen Anomalien, die im Zuge der früheren Arbeiten des Unternehmens identifiziert wurden, und soll zur Validierung der günstigen Stratigraphie und strukturellen Kontrollen beitragen, die zuvor bei Probenahmen an der Oberfläche ermittelt wurden.

Ungad Chadda, CEO von Global Uranium, sagt dazu: Die Festlegung der endgültigen Arbeitspläne und die Beauftragung von Big Rock Exploration als Auftragnehmer sind ein weiterer wichtiger Schritt für Global Uranium. Dieses Programm baut auf unserem Vertrauen in das Projekt Airline auf und wird die Voraussetzungen für die Definition von Bohrzielen in einem der höffigsten Uranreviere Wyomings schaffen.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°2400 N, Longitude 109°5400 W, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

Im Namen des Managementteams

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf Explorationsarbeiten auf dem Projekt.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht fortgesetzt werden kann, sei es aufgrund fehlender finanzieller Mittel oder weil die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen nicht erteilt werden; das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit vorgesehen voranschreitet und dass selbst wenn die Exploration wie erwartet fortgesetzt wird, diese Explorationsaktivitäten möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund fortlaufender Neudefinition der Pläne, der Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht repräsentativ für die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts sind; das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos sein könnte oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures und die anderen Risiken und Faktoren, die vom Unternehmen in seinen laufenden Offenlegungsunterlagen identifiziert wurden, die im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81301

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81301&tr=1

