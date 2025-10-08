Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: neuer Vorstand am 17. November 2025

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Personalie
fox e-mobility AG: neuer Vorstand am 17. November 2025

08.10.2025 / 11:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen hat, dass mit Erreichen der 5-jährigen Amtszeit am 7. Dezember 2025 das Vorstandsamt von Herrn Philippe Perret endet. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass der am 7. Dezember 2025 auslaufende Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Phimac Conseil SARL, Marseille, Frankreich, der die Vorstandstätigkeit und Vergütung von Herrn Perret regelt, nicht mehr verlängert wird. Die Zusammensetzung des neuen Vorstands wird am 17. November 2025 bekanntgemacht werden. Der bisherige Vorstand Herr Philippe Perret wird bis zu seinem Ausscheiden aus dem Vorstand mit dem neuen Vorstand zusammenarbeiten und diesen bei der Übergabe der Geschäfte begleiten.

Ende der Insiderinformation

08.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.fox-em.com
ISIN:DE000A40ZV71
WKN:A40ZV7
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
EQS News ID:2209976
Ende der MitteilungEQS News-Service

2209976 08.10.2025 CET/CEST

fox e-mobility

