EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: neuer Vorstand am 17. November 2025

Der Vorstand gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen hat, dass mit Erreichen der 5-jährigen Amtszeit am 7. Dezember 2025 das Vorstandsamt von Herrn Philippe Perret endet. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass der am 7. Dezember 2025 auslaufende Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Phimac Conseil SARL, Marseille, Frankreich, der die Vorstandstätigkeit und Vergütung von Herrn Perret regelt, nicht mehr verlängert wird. Die Zusammensetzung des neuen Vorstands wird am 17. November 2025 bekanntgemacht werden. Der bisherige Vorstand Herr Philippe Perret wird bis zu seinem Ausscheiden aus dem Vorstand mit dem neuen Vorstand zusammenarbeiten und diesen bei der Übergabe der Geschäfte begleiten.

