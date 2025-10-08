EQS-News: Covation Biomaterials präsentiert Meilensteine für CovationBio® bioPTMEG auf der K-Messe 2025

EQS-News: Covation Biomaterials / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

DÜSSELDORF, Deutschland, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials LLC („CovationBio®"), ein Biomaterialienunternehmen mit fortschrittlicher Technologie in der biobasierten Materialindustrie, freut sich, auf der K 2025, der weltweit führenden Fachmesse für Kunststoffe und Kautschuk, Meilensteine und Neuigkeiten zu seiner neuesten Innovation, CovationBio® bioPTMEG, bekannt zu geben.

CovationBio® bioPTMEG wurde erstmals im April 2025 auf der ChinaPlas vorgestellt und ist ein fortschrittliches, nachhaltiges Polytetramethylenetherglykol (PTMEG), das im Vergleich zu fossilen Vorprodukten eine hohe Leistung bei deutlich geringeren Produktionsemissionen bietet.

„Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden erreichen wir bedeutende Meilensteine auf dem Weg zu unserem Ziel, bioPTMEG kommerziell verfügbar zu machen. Insbesondere CovationBio® bioPTMEG, ein nachhaltiges PTMEG-Produkt, das fortschrittliche Technologie nutzt und Spitzenleistung bei minimaler Umweltbelastung bietet. Es definiert die Möglichkeiten biobasierter Materialien neu", erklärte Feifeng You, President von CovationBio.

CovationBio® bioPTMEG ist eine biobasierte Alternative zu fossilem PTMEG, die Kunden dabei unterstützt, ihre Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Materialien zu verringern und die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, die bei Hochleistungsanwendungen wie Spandex, Polyurethanen und thermoplastischen Elastomeren erwartet werden.

Zu den herausragenden Vorteilen in Bezug auf Nachhaltigkeit zählen unter anderem:

eine erhebliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen;

ein Produkt, das zu 100 % biobasiert ist und aus jährlich erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird;

die Verwendung von Rohstoffen wie Maiskolben, die nicht in Konkurrenz zu primären Nahrungsquellen stehen;

eine geringere Abhängigkeit von der Nutzung nicht erneuerbarer fossiler Brennstoffe.

drop-in-Leistung, die es nachgelagerten Kunden ermöglicht, ohne größere Prozessänderungen auf biobasierte Rohstoffe umzusteigen.

Wie bereits auf der ChinaPlas 2025 angekündigt, wird eine spezielle Produktionsanlage für CovationBio® bioPTMEG gebaut, deren Fertigstellung für Ende 2025 vorgesehen ist. Der Standort befindet sich in der Provinz Jiangsu, Qidong. Die kommerzielle Produktion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 beginnen.

Im Einklang mit dem diesjährigen Thema der K-Messe „The Power of Plastics! Green – Smart – Responsible" freut sich unser Covation Biomaterials-Team darauf, Ihnen mehr darüber zu erzählen, wie CovationBio® bioPTMEG in nachgelagerte Hochleistungsmaterialien wie TPU, PU, COPE, COPA und Spandex integriert werden kann, um gemeinsam mit unseren Partnern in der Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitsstrategien in verschiedenen Anwendungsbereichen voranzutreiben.

Bitte besuchen Sie das Team in Halle 5, Stand C07-1.

Am 10. Oktober 2025 werden Dr. Mosha Zhao, Global Marketing Director für die C4-Plattform, und Dr. Dan Slanac, Global Technology Director von CovationBio, auf der Bioplastics Business Breakfast Days Conference (Kongresszentrum, Halle 1) diese Innovationsreise von nicht für Lebensmittel geeigneten biobasierten Rohstoffen zu erneuerbaren Rohstoffen vorstellen: „Redefine What's Possible to Reduce Carbon Footprint (Neudefinition des Möglichen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks)".

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter bioPTMEG@covationbio.com.

Haftungsausschluss: Die oben genannten Angaben stammen aus der Lebenszyklusanalyse (LCA) des Produkts, und die Produktleistungen basieren auf Tests von Covation Biomaterials LLC und TrueNorth Collective LLC.

Informationen zu CovationBio®Covation Biomaterials LLC wurde im Jahr 2022 in Newark, Delaware, gegründet und ist ein Biomaterialienunternehmen mit fortschrittlicher Technologie in der biobasierten Materialindustrie, das ein Produktportfolio mit leistungsstarken, nachhaltigen Lösungen anbietet. Das Unternehmen baut auf dem reichen Erbe bahnbrechender wissenschaftlicher Innovationen von DuPont auf und liefert weiterhin neuartige Lösungen in großem Maßstab für verschiedene Branchen, darunter Bekleidung, Teppiche, Kosmetik, Lebensmittel und Verpackungen. Mit den Produktlinien Sorona®, Susterra® und Zemea® verfolgt CovationBio® das Ziel, Bausteine bereitzustellen, die es Kunden ermöglichen, biobasierte Produkte anzubieten, die für jedermann zugänglich sind. Covation, CovationBio®, Sorona, Susterra und Zemea sind Marken von Covation Biomaterials LLC oder deren Tochtergesellschaften. Für weitere Informationen über Covation Biomaterials besuchen Sie bitte CovationBio.com und folgen Sie uns auf WeChat, LinkedIn, Instagram und Facebook

