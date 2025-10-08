Werbung ausblenden

Ölpreise legen zu

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 66,25 US-Dollar. Das waren 80 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 83 Cent auf 62,56 Dollar.

Ein Anstieg der Ölreserven in den USA konnte die Notierung nicht belasten. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Zuwachs der Lagerbestände an Rohöl um 2,8 Millionen Barrel verzeichnet. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

Die Organisation erdölexportierender Länder (OECD) und ihre Verbündeten hatten zuletzt ihre Produktion weiter gesteigert, um Marktanteile zurückzugewinnen. In den USA deuten jüngste Prognosen darauf hin, dass die heimische Ölproduktion in diesem Jahr einen Rekordwert erreichen wird./jkr/jsl/mis

Das könnte dich auch interessieren

Britischer Ölkonzern
Shell macht Fortschritte im Gasgeschäft - Aktie zieht angestern, 09:56 Uhr · dpa-AFX
Shell macht Fortschritte im Gasgeschäft - Aktie zieht an
Rohstoffe
Ölpreise stoppen Talfahrt03. Okt. · dpa-AFX
Kursverläufe sind vor einer Ölbohranlage zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden