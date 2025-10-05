Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025

Was Anleger bei US-Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen

onvista · 05.10.2025, 19:38 Uhr Uhr

Traditionell steigen die Börsen im vierten Jahresquartal kräftig. Ist dieses Jahr aber sogar noch mehr drin als üblich? Historische Daten und besondere Faktoren sprechen dafür.