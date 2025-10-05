Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025

Was Anleger bei US-Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen

onvista · Uhr

Traditionell steigen die Börsen im vierten Jahresquartal kräftig. Ist dieses Jahr aber sogar noch mehr drin als üblich? Historische Daten und besondere Faktoren sprechen dafür.

Artikel teilen:
Quelle: Alf Ribeiro/Shutterstock.com

Dieser Text ist ein Auszug aus der wöchentlichen Chartzeit-Ausgabe. Die gesamte Analyse kannst du dir hier herunterladen.

Plus

Weiterlesen mit Plus-Abonnement

Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Bitcoin (USD)
S
S&P 500
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
Bitcoin Kurs in Euro
D
DAX (Kursindex)
N
NASDAQ Composite

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Wie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kursegestern, 09:30 Uhr · Acatis
Börsenhändler im Büro.
Dax Vorbörse 29.09.2025
Börsen starten mit moderaten Gewinnen in die Woche29. Sept. · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Wie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kursegestern, 09:30 Uhr · Acatis
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden