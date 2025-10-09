EQS-News: Hon Hai Technology Group (Foxconn) - Rotierende CEO von Fortune als eine der einflussreichsten Frauen Asiens 2025 ausgezeichnet

EQS-News: Hon Hai Technology Group (Foxconn) / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Kathy Yang gehört zu denjenigen, die Asiens Agenda bestimmen und seine Zukunft mitgestalten

TAIPEI, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Kathy Yang, rotierende CEO der Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE:2317), wurde von Fortune in die Liste „Most Powerful Women Asia 2025" aufgenommen und gehört damit zu einer angesehenen Gruppe, die für ihre innovativen Strategien und ihre Führungsrolle bei der Gestaltung der asiatischen Geschäftswelt bekannt ist.

Mit Platz 5 in einer Liste von 100 weiblichen Führungskräften unterstreicht diese Auszeichnung für die seit 18 Jahren bei dem weltweit größten Elektronikhersteller und Anbieter von Technologielösungen tätige Yang den nachhaltigen Fortschritt von Foxconn in Sachen Führungskräfteentwicklung und würdigt ihr Fachwissen sowie ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen globale Logistik, Handelskonformität und weltweite Überwachung des Campusbetriebs.

Der rotierende CEO ist Teil der Talentförderung von Foxconn, die darauf abzielt, einen Pool von Führungskräften mit nachgewiesener Expertise sowohl in der operativen Umsetzung als auch im Organisationsmanagement aufzubauen. Yang, die erste Frau in dieser Position, verbessert die Corporate-Governance-Arbeit der Group und optimiert deren Geschäfts- und Managementprozesse.

„In einer Zeit dramatischer Veränderungen in der globalen Lieferkette sind der Aufbau widerstandsfähiger Betriebsabläufe für die Betreuung von Weltklasse-Kunden und der Einsatz von Technologie zur Stärkung der Teams entscheidend für das weitere Wachstum und die Bedeutung eines Unternehmens. Diese Auszeichnung spricht auch Bände über alle unsere Kollegen bei Foxconn", sagte Yang. „Wir werden weiterhin in Talente investieren, insbesondere in die nächste Generation weiblicher Führungskräfte, um gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten."

„MPW Asia 2025 würdigt Vielfalt – von den einflussreichsten Führungsetagen der Region bis hin zu den Bereichen Kultur, Sport und öffentliches Leben: Unsere Preisträgerinnen bestimmen die Agenda Asiens und gestalten dessen Zukunft", erklärte Frau Ang Khoon Fong, CEO von Fortune Asia. „Zusammen verkörpern sie die Tiefe, Bandbreite und Kreativität, die die mächtigsten und einflussreichsten Frauen Asiens heute auszeichnen."

Die maßgebliche Liste führender Frauen verändert die Geschäftswelt in den wichtigsten Finanz-, Konsum- und Technologiezentren Asiens sowie in den Bereichen Transport, Luftfahrt, Industrie und Energie – wo Größe, Digitalisierung und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette den Wettbewerbsvorteil ausmachen. Bei der Erstellung der Liste bewerteten die Redakteure von Fortune die Größe und Gesundheit der Unternehmen, ihre Karrierechancen, ihren Einfluss, ihre Innovationskraft und ihre Bemühungen, gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Unter den Preisträgern aus 14 asiatischen Märkten ist Yang einer von 28, die globale oder regionale Positionen bei Fortune Global 500-Unternehmen innehaben.

