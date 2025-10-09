Werbung ausblenden

Netanjahu reagiert erleichtert auf angekündigte Geisel-Freilassung

dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erleichtert auf die angekündigte Freilassung der in der Gewalt der islamistischen Hamas befindlichen Geiseln reagiert. "Mit Gottes Hilfe werden wir sie alle nach Hause bringen", schrieb der Regierungschef auf der Plattform X.

Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs einigten sich Israel und die islamistische Hamas nach Angaben von Präsident Donald Trump in der Nacht zu Donnerstag auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans. Demnach sollen alle Geiseln bald freigelassen werden./gma/DP/zb

