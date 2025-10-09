Ottobock-Aktien legen zum Debüt neun Prozent zu

(Reuters) - Der weltgrößte Prothesenhersteller Ottobock hat ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt.

Der erste Kurs wurde an der Frankfurter Börse am Donnerstag mit 72 Euro festgestellt, neun Prozent über dem Ausgabepreis für die Aktien, der mit 66 Euro bereits am oberen Ende der Preisspanne gelegen hatte. Vorstandschef Oliver Jakobi und Großaktionär Hans-Georg Näder läuteten auf dem Parkett die große Börsenglocke.

19 Prozent von Ottobock sind künftig im Streubesitz. Ottobock war der erste Börsengang dieses Jahres im streng regulierten Prime Standard. Zum Ausgabepreis wurde das Unternehmen mit 4,22 Milliarden Euro bewertet.