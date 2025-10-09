Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Verbot von Soja-Schnitzel und Co.

Uhr
LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Verbot von Soja-Schnitzel und Co.:

"Man fragt sich: Für wie blöd halten die uns eigentlich? Es ist peinlich, dass Bundeskanzler Friedrich Merz und Landwirtschaftsminister Alois Rainer diesen albernen Vorstoß auch noch unterstützen. Begriffe wie "Veggie-Salami" oder "vegetarische Currywurst" sind nicht irreführend, sondern sagen Verbrauchern besser als andere Bezeichnungen, die Hersteller nun kreieren müssen, was von einem Produkt geschmacklich ungefähr zu erwarten ist. In Wahrheit geht es darum, der Fleisch- und Milchbranche, der der Veggie-Trend ein Dorn im Auge ist, einen Gefallen zu tun. Für die Verbraucher ist das eine Beleidigung. Was nimmt die EU als Nächstes ins Visier? Scheuermilch?"/yyzz/DP/men

