AKTIE IM FOKUS: Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Sanofi haben am Freitag im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt zog der Kurs um 2,6 Prozent auf 88,89 Euro an. Sie brach damit über die obere Begrenzung der Seitwärtsspanne der vergangenen Monate nach oben aus.
Die Analysten von Jefferies sprachen von einem etwas besser als erwarteten Umsatz im dritten Quartal. Noch deutlicher habe der Gewinn je Aktie die Schätzungen übertroffen. Die Experten von JPMorgan verwiesen auf die Aussagen für das kommende Jahr. Diese deuteten auf profitables Wachstum hin./mf/jha/
