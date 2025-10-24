EQS-News: UtilityInnovation Group erweitert seine Kapazitäten in Nordamerika durch strategische Akquisition

EQS-News: UtilityInnovation Group / Schlagwort(e): ESG/Fusionen & Übernahmen

UtilityInnovation Group erweitert seine Kapazitäten in Nordamerika durch strategische Akquisition



24.10.2025 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





RALEIGH, N.C., 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die UtilityInnovation Group (UIG) freut sich, die Übernahme eines Unternehmens für die Bereitstellung von Infrastruktur bekannt zu geben, das seine Fähigkeit, Versorgungsunternehmen und kritische Stromverbraucher in ganz Nordamerika zu bedienen, verbessert.

Diese Akquisition stärkt UIGs Angebot an innovativen, belastbaren Energielösungen für seinen wachsenden Kundenstamm. Während das Wachstum von UIG in erster Linie organisch vorangetrieben wurde, verfolgt das Unternehmen auch strategische Akquisitionen, die komplementäres Fachwissen, wichtige Talente und wertvolle Marktpräsenz in wachstumsstarken Bereichen einbringen.

„Diese Übernahme ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie der UtilityInnovation Group", sagte Sidney Hinton, Gründer und CEO von UIG. „Indem wir unsere Organisation um bewährte Fähigkeiten und erfahrene Fachleute erweitern, steigern wir den Wert, den wir unseren Kunden in Nordamerika und Europa bieten".

Über die UtilityInnovation Group Die UtilityInnovation Group (UIG) ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen fortschrittliche Energiekontrolle, robuste Infrastrukturtechnik und Lösungsplattformen. UIG hat sich auf die Umwandlung komplexer Energie-Hardware in intelligente, anpassungsfähige Systeme spezialisiert, die den Anforderungen von KI-Rechenzentren, Microgrids und anderen kritischen Infrastrukturen gerecht werden. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei groß angelegten Implementierungen weltweit gewährleistet die Technologie der UIG sowohl Zuverlässigkeit als auch kontinuierliche Anpassungsfähigkeit angesichts sich wandelnder Herausforderungen im Energiebereich.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2251850/Utility_Innovation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/utilityinnovation-group-erweitert-seine-kapazitaten-in-nordamerika-durch-strategische-akquisition-302593407.html

24.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2218528 24.10.2025 CET/CEST