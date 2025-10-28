ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 95 Franken
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis (Core EPS) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns. Die Bruttomarge sei niedriger gewesen und die Forschungsaufwendungen höher als gedacht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:01 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Aktien Frankfurt: Zollstreit-Entspannung kein Treiber - Fokus auf Notenbankengestern, 14:38 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Rekord - Ibex 35 über 16.000 Zählergestern, 18:15 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungWenn der Gegenwind zum Rückenwind wird: Lateinamerikas Digitalriese vor dem nächsten Wachstumsschubgestern, 16:52 Uhr · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista