Schaeffler: Ein künftiger Zulieferer für Humanoide?
Schaeffler sorgt für „Bewegung“!
Schaeffler zählt zu den weltweit führenden Technologieunternehmen und ist ein unverzichtbarer Zulieferer für die Automobil- und Industriebranche. Der Konzern entwickelt hochpräzise Komponenten und Systeme im Bereich der Motion Technology. Das Produktportfolio dient dabei als Basis für Mobilität und industrielle Anwendungen. Im Automotive-Bereich bietet Schaeffler umfassende Lösungen für die Fahrzeuge von morgen. Dies umfasst Komponenten und Systeme für die E-Mobilität, den klassischen Antriebsstrang sowie hochentwickelte Fahrwerksanwendungen. Für die Industrie liefert das Unternehmen ein breites Spektrum an Wälz- und Gleitlagern, Linearführungen und Direktantrieben. Diese Produkte sind kritisch für Anwendungen in Schlüsselmärkten wie erneuerbare Energien (z. B. Windkraft), Luft- und Raumfahrt sowie im Maschinenbau und ermöglichen optimierte, präzise Bewegungen.
|
Endlos Turbo Long 4,0544 open end: Basiswert Schaeffler
DU144D
Quelle: DZ BANK: Geld 28.10. 09:22:23, Brief 28.10. 09:22:23
|2,58 EUR
|2,60 EUR
|3,20%
|Basiswertkurs: 6,560 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , --
|Basispreis
|4,0544 EUR
|Knock-Out-Barriere
|4,0544 EUR
|Hebel
|2,55x
|Abstand zum Basispreis in %
|38,20%
|Abstand zum Knock-Out in %
|38,20%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|1,00
