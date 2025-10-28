W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Schaeffler: Ein künftiger Zulieferer für Humanoide?

Schaeffler: Ein künftiger Zulieferer für Humanoide?


Schaeffler will sich als der führende Motion-Technology-Konzern positionieren und die Marge bis 2035 auf 6 bis 8 % verdoppeln – ein Katalysator für die Niedrig-KUV-Aktie. Als langfristiges Wachstumsfeld positioniert sich Schaeffler als wichtiger Komponentenlieferant für humanoide Roboter, die Präzisionslager und Antriebe benötigen. Angesichts der massiven Automatisierungspläne von Tech-Giganten wie Tesla und Amazon setzt Schaeffler selbst darauf, Humanoide bis 2030 in einer bedeutenden Anzahl in den eigenen Produktionsstätten einzusetzen.

Schaeffler sorgt für „Bewegung“!

Schaeffler zählt zu den weltweit führenden Technologieunternehmen und ist ein unverzichtbarer Zulieferer für die Automobil- und Industriebranche. Der Konzern entwickelt hochpräzise Komponenten und Systeme im Bereich der Motion Technology. Das Produktportfolio dient dabei als Basis für Mobilität und industrielle Anwendungen. Im Automotive-Bereich bietet Schaeffler umfassende Lösungen für die Fahrzeuge von morgen. Dies umfasst Komponenten und Systeme für die E-Mobilität, den klassischen Antriebsstrang sowie hochentwickelte Fahrwerksanwendungen. Für die Industrie liefert das Unternehmen ein breites Spektrum an Wälz- und Gleitlagern, Linearführungen und Direktantrieben. Diese Produkte sind kritisch für Anwendungen in Schlüsselmärkten wie erneuerbare Energien (z. B. Windkraft), Luft- und Raumfahrt sowie im Maschinenbau und ermöglichen optimierte, präzise Bewegungen.




 
 

Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



