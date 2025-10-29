AKTIE IM FOKUS: Adidas rutschen ab nach Aussagen zu Zollbelastung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zum Handelsauftakt am Mittwoch insgesamt nur wenig bewegten Aktien von Adidas haben am Vormittag letztlich deutlich nachgegeben. Ein Grund dürften Aussagen zu Kosten sein. Demnach soll die Belastung durch Zölle im Jahr 2025 bei rund 120 Millionen Euro liegen, wobei der größte Anteil wohl im Schlussquartal anfällt.

Die Titel des Sportartikelherstellers verloren zuletzt 3,5 Prozent auf 177,90 Euro und lagen im weiterhin kaum veränderten Dax damit hinten. Die zuvor vorgelegten endgültigen Zahlen der Herzogenauracher für das dritte Quartal waren kein Kurstreiber mehr./ajx/mis