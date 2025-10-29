Sachsens Landtag stimmt Reform des Rundfunks zu

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Landtag hat mit knapper Mehrheit der Reform des Rundfunks in Deutschland zugestimmt. Für den sogenannten Reformstaatsvertrag ist die Zustimmung aller Bundesländer erforderlich. Anders als in Sachsen gilt ein Ja in allen noch ausstehenden Ländern als Formsache./cht/DP/jha