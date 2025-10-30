W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Redcare nähern sich Jahrestief - Experten optimistisch

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Redcare fallen am Donnerstag weiter auf ihr Jahrestief bei 69,65 Euro zu. Gegen Mittag liegen die Papiere der Onlineapotheke 3,7 Prozent im Minus bei 73,40 Euro.

Die Experten von Barclays und dem Bankhaus Metzler stutzten ihre Kursziele in ihren Resumes der Quartalszahlen vom Vortag. Beide bleiben mit 130 beziehungsweise 160 Euro allerdings weit über dem aktuellen Xetra-Niveau.

Metzler-Experzte Felix Dennl senkte seine operativen Gewinnschätzungen bis 2027 prozentual zweistellig. Er geht dabei von geringerer Profitabilität und höheren Investitionen aus. Vom Ansinnen des Bundesgesundheitsministeriums, Kassenpatienten eine höhere Zuzahlung für Medikamente abzuverlangen, sieht er Redcare allerdings profitieren. Sollte es dazu kommen, dürfte die Akzeptanz von Online-Bestellungen auch im Arzneibereich schneller zunehmen, glaubt er./ag/jha/

