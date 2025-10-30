W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen

30.10.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen

  • Konzernergebnis 1-9/2025 von EUR 1.027 Millionen im Kernkonzern (ohne Russland)
  • Kernerträge von EUR 1.561 Millionen, im Quartalsvergleich plus 2%
  • Kreditvergabe beschleunigte sich im 3. Quartal in ganz Zentral- und Südosteuropa
  • Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,7% (für gesamten Konzern bei 18,2%)
  • Reduzierung des Russlandgeschäfts weiter als im Zeitplan vorgesehen
  • Ziele für Return on Equity bestätigt

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland und Belarus:

Erfolgsrechnung in EUR Millionen1-9/20251-9/2024Q3/2025Q2/2025
Zinsüberschuss3.1293.1131.0561.027
Provisionsüberschuss1.4731.348505502
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value Bewertungen1920-1259
Verwaltungsaufwendungen-2.562-2.404-837-874
Betriebsergebnis2.2282.271785765
Übriges Ergebnis-298-552-65-166
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben-199-165-46-37
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte-120-157-12-62
Ergebnis vor Steuern1.6111.397661500
Ergebnis nach Steuern1.2151.003528369
Konzernergebnis1.027847460307
Bilanz in EUR Millionen30/9/202531/12/2024
Forderungen an Kunden98.48195.363
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden115.131108.205
Bilanzsumme192.826184.961
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA)78.63978.325
Bankspezifische Kennzahlen30/9/202531/12/2024
NPE Ratio1,7% 2,1% 
NPE Coverage Ratio47,7% 50,4% 
Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis)15,7% 15,1%
Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis)20,6% 20,4% 
Kennzahlen1-9/20251-9/2024Q3/2025Q2/2025
Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva)2,29% 2,33% 2,30% 2,27% 
Cost/Income Ratio52,8% 50,9% 50,9% 52,6% 
Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden)0,14% 0,22% 0,01% 0,23% 
Konzern-Return-on-Equity10,0% 8,6% 14,0% 8,9% 
Ergebnis je Aktie in EUR2,872,331,320,84

Das konsolidierte Ergebnis für den gesamten RBI-Konzern finden Sie im Zwischenbericht für das 1. bis 3. Quartal 2025 auf der RBI-

Websi

te

.

Ausblick 2025

Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.

Ausblick 2025RBI ohne RU
Zinsüberschuss in EURrund 4,15 Mrd.
Provisionsüberschuss in EURrund 1,95 Mrd.
Forderungen an Kunden (Wachstum)6 bis 7%
Verwaltungsaufwendungen in EURrund 3,45 Mrd.
Cost/Income Ratiorund 53,0%
Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays)rund 30 BP
Konzern-Return-on-Equityrund 10%
Harte Kernkapitalquoterund 15,2%*
*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null 

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor & Media Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

30.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Telefon:+43-1-71707-2089
E-Mail:ir@rbinternational.com
Internet:https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN:AT0000606306
WKN:A0D9SU
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2220866
Ende der MitteilungEQS News-Service

2220866 30.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Raiffeisen

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden