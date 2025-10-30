EQS-News: RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen
EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen
30.10.2025 / 07:30 CET/CEST
RBI 1-9/2025: Konzernergebnis (ohne Russland) um 21 Prozent auf über EUR 1 Milliarde gestiegen
- Konzernergebnis 1-9/2025 von EUR 1.027 Millionen im Kernkonzern (ohne Russland)
- Kernerträge von EUR 1.561 Millionen, im Quartalsvergleich plus 2%
- Kreditvergabe beschleunigte sich im 3. Quartal in ganz Zentral- und Südosteuropa
- Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,7% (für gesamten Konzern bei 18,2%)
- Reduzierung des Russlandgeschäfts weiter als im Zeitplan vorgesehen
- Ziele für Return on Equity bestätigt
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland und Belarus:
|Erfolgsrechnung in EUR Millionen
|1-9/2025
|1-9/2024
|Q3/2025
|Q2/2025
|Zinsüberschuss
|3.129
|3.113
|1.056
|1.027
|Provisionsüberschuss
|1.473
|1.348
|505
|502
|Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value Bewertungen
|19
|20
|-12
|59
|Verwaltungsaufwendungen
|-2.562
|-2.404
|-837
|-874
|Betriebsergebnis
|2.228
|2.271
|785
|765
|Übriges Ergebnis
|-298
|-552
|-65
|-166
|Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben
|-199
|-165
|-46
|-37
|Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte
|-120
|-157
|-12
|-62
|Ergebnis vor Steuern
|1.611
|1.397
|661
|500
|Ergebnis nach Steuern
|1.215
|1.003
|528
|369
|Konzernergebnis
|1.027
|847
|460
|307
|Bilanz in EUR Millionen
|30/9/2025
|31/12/2024
|Forderungen an Kunden
|98.481
|95.363
|Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
|115.131
|108.205
|Bilanzsumme
|192.826
|184.961
|Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA)
|78.639
|78.325
|Bankspezifische Kennzahlen
|30/9/2025
|31/12/2024
|NPE Ratio
|1,7%
|2,1%
|NPE Coverage Ratio
|47,7%
|50,4%
|Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis)
|15,7%
|15,1%
|Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis)
|20,6%
|20,4%
|Kennzahlen
|1-9/2025
|1-9/2024
|Q3/2025
|Q2/2025
|Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva)
|2,29%
|2,33%
|2,30%
|2,27%
|Cost/Income Ratio
|52,8%
|50,9%
|50,9%
|52,6%
|Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden)
|0,14%
|0,22%
|0,01%
|0,23%
|Konzern-Return-on-Equity
|10,0%
|8,6%
|14,0%
|8,9%
|Ergebnis je Aktie in EUR
|2,87
|2,33
|1,32
|0,84
Das konsolidierte Ergebnis für den gesamten RBI-Konzern finden Sie im Zwischenbericht für das 1. bis 3. Quartal 2025 auf der RBI-
.
Ausblick 2025
Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.
|Ausblick 2025
|RBI ohne RU
|Zinsüberschuss in EUR
|rund 4,15 Mrd.
|Provisionsüberschuss in EUR
|rund 1,95 Mrd.
|Forderungen an Kunden (Wachstum)
|6 bis 7%
|Verwaltungsaufwendungen in EUR
|rund 3,45 Mrd.
|Cost/Income Ratio
|rund 53,0%
|Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays)
|rund 30 BP
|Konzern-Return-on-Equity
|rund 10%
|Harte Kernkapitalquote
|rund 15,2%*
|*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null
Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
