Lufthansa-Gewinn sinkt leicht - Nachfrage bei USA-Flügen schwächer

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa hat trotz eines Rekordumsatzes im dritten Quartal weniger Gewinn verbucht

Der Umsatz legte um vier Prozent auf 11,2 Milliarden Euro zu, wie die Lufthansa am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis lag mit rund 1,3 Milliarden Euro aber leicht unter Vorjahr, das Konzernergebnis sank aufgrund von Steuereffekten stärker um zwölf Prozent auf 966 Millionen Euro. Die Zahlen entsprechen damit den Erwartungen von Analysten. Lufthansa-Chef Carsten Spohr zufolge bekommt die Airline-Gruppe ihre Kosten besser in den Griff. Es gibt weniger Flugausfälle und Verspätungen, das steigere die Kundenzufriedenheit. "Da gleichzeitig auch die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzernweit neue Bestwerte erreicht hat, markiert das Jahr 2025 einen positiven Wendepunkt."

Die Passagierairlines erwirtschafteten einen Gewinn auf Vorjahresniveau von knapp 1,2 Milliarden Euro und eine Marge von 12,9 (Vorjahr 13,1) Prozent. Darin enthalten ist im Unterschied zum Vorjahr ein Beitrag von 35 Millionen der neu hinzugekommenen italienischen Tochter ITA Airways. Niedrigere Treibstoffkosten und ein stabilerer Betrieb sorgten bei den Airlines wie Lufthansa, Austrian Airlines oder Swiss für Entlastung. Eine schwächere Nachfrage auf den wichtigen Nordatlantikrouten und harter Wettbewerb in Europa dämpften den Erlös andererseits, die Stückerlöse lagen 2,2 Prozent unter Vorjahr. Im vierten Quartal sei die Premiumnachfrage nach höheren Buchungsklassen stabil bei hohen Vorausbuchungen. Das Angebot an Sitzplätzen soll im Schlussquartal und im kommenden Jahr um vier Prozent steigen.

KERNMARKE VERBESSERT SICH

Die kriselnde Hauptmarke Lufthansa Airlines kommt mit ihrem Sanierungsprogramm "Turnaround" voran, erklärte das Unternehmen. Sie hatte im vergangenen Jahr knapp 100 Millionen Euro Verlust gemacht, unter anderem durch Streiks und Reibungen im Flugbetrieb. Daraufhin wurden mehr als 700 Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die Kosten steigen inzwischen nicht mehr so stark, die Einnahmen konnten durch höhere Ticketpreise und den Verkauf von Zusatzprodukten gesteigert werden. Eine Verbesserung des Betriebsergebnisses um eine halbe Milliarde Euro in diesem Jahr ist auf dem Weg, wie aus der Präsentation hervorging. Der Erfolg könnte allerdings konterkariert werden, denn im Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit über Betriebsrenten für die rund 4800 Cockpit-Beschäftigten steht ein Streik im Raum.

Der Gewinnrückgang im Quartal lag an der Wartungstochter Lufthansa Technik. Das Betriebsergebnis sank von Juli bis September um 31 auf 130 Millionen Euro, weil Zölle und negative Wechselkurseffekte belasteten. Der MDax-Konzern bestätigte den Jahresausblick eines deutlichen operativen Gewinnanstiegs.

