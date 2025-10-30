W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Die Glocke' zum Zustand der Erde/Klimawandel

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Zustand der Erde/Klimawandel:

"Klima- und Umweltpolitik - die kostet, belastet die Wirtschaft und bringt kaum Wählerzuspruch, lautet ein gängiges Argument der Kritiker. (.) Die Erde liegt, was ihre Vitalfunktionen angeht, laut einem internationalen Forscherteam längst auf der Intensivstation. (.) Angesichts der dramatischen Lage verfängt das vielfach angeführte Kostenargument nicht. Ja, es ist richtig: Der Kampf gegen den Klimawandel hat seinen Preis. Aber wenn heute nicht investiert und gegengesteuert wird, dann sind globale wirtschaftliche Schäden und klimabedingte Auswirkungen zu erwarten, deren - nicht nur finanzielle - Kosten um ein Vielfaches höher sind. Wollen wir es wirklich darauf ankommen lassen?"/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Ratingagentur
Scope stuft USA ab - Regierungsführung bereitet Sorge26. Okt. · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden