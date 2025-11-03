W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Großbritannien: Industriestimmung hellt sich etwas mehr als erwartet auf

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Oktober etwas mehr als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Oktober um 3,5 Punkte auf 49,7 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der Erstschätzung von 49,6 Punkten gerechnet.

Der Indikator befindet sich mittlerweile den 13. Monat unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte unter dieser Marke signalisieren ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten.

Es gebe echte Bedenken, dass die Erholung nur von kurzer Dauer sein könnte, kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson und fuhr fort: "Die Hersteller scheinen in einer Warteschleife festzustecken, bis die innenpolitischen und geopolitischen Rahmenbedingungen klarer werden."/jsl/la/mis

Das könnte dich auch interessieren

100 Tage Handelsdeal zwischen USA und EU
Zwischenbilanz: Wie Trump-Zölle die Wirtschaft treffenheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Zwischenbilanz: Wie Trump-Zölle die Wirtschaft treffen
Zollstreit
Trump-Xi-Treffen: Das sind die Ergebnisse30. Okt. · dpa-AFX
Trump-Xi-Treffen: Das sind die Ergebnisse
Handelskonflikt
Trump: Einigung mit China zu seltenen Erden30. Okt. · dpa-AFX
Trump: Einigung mit China zu seltenen Erden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsheute, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden