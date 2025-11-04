EQS-News: SKF gibt Startschuss für Innovationsplattform „The Patent Bay": Umwelttechnologien zur kostenlosen Nutzung

EQS-News: SKF Group / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

SKF gibt Startschuss für Innovationsplattform „The Patent Bay": Umwelttechnologien zur kostenlosen Nutzung



04.11.2025 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GÖTEBORG, Schweden, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- SKF stellt die neue Plattform „The Patent Bay" vor. Darüber können Unternehmen Technologien mit nachhaltigen Zielen voranbringen, indem sie anderen ausgewählte eigene Patente kostenlos zur Verfügung stellen.

Seit jeher entsteht Fortschritt aus der Bereitschaft, Wissen und wichtige Erfindungen einem größeren Kreis zur Verfügung zu stellen. Um ein paar Beispiele zu nennen: Die Freigabe des Patents für den Dreipunkt-Sicherheitsgurt, die Millionen von Menschenleben retten konnte, und die Entscheidung, das World Wide Web für jeden zugänglich zu machen. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist der Austausch von Impfstofftechnologien zur Bewältigung einer globalen Krise.

„Ohne Innovation ist keine nachhaltige Zukunft möglich, und die Geschichte lehrt uns, dass wirklich Bahnbrechendes nur durch einen Austausch entstehen kann. „The Patent Bay" ist unser Ansatz, dieses Potenzial zu nutzen und in der Industrie sowie in der Gesellschaft übergreifende Welleneffekte zu erzeugen", erklärt Rickard Gustafson, CEO von SKF.

Die neue Plattform erscheint zu einem Zeitpunkt, da sich die Einreichungen von Patentanträgen weltweit auf einem Allzeithoch befinden. Laut der Weltorganisation für geistiges Eigentum wurden im Jahr 2023 weltweit 3,55 Millionen Patentanträge eingereicht – mehr als doppelt so viele wie 1995. Dies spiegelt zwar ein starkes Innovationsklima wider, zeigt aber auch die wachsende Herausforderung zur übergreifenden Nutzung dieser Entwicklungen.

„In der heutigen komplexen Welt sind Offenheit und Zusammenarbeit wichtiger denn je. Bei SKF sind wir davon überzeugt, dass Austausch Lösungen ermöglicht. Über" The Patent Bay" möchten wir andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun – weil ein wirklicher Wandel nur gemeinsam erzielt werden kann", hält Rickard Gustafson fest.

Das erste auf der Plattform veröffentlichte Patent umfasst eine für die Luftfahrtindustrie entwickelte Hochleistungslagerlegierung.

„Dieser neue Wälzlagererkstoff ist mit einer kompakteren Form auf größere Belastungen ausgelegt und kann so Hochleistungslagerlösungen für neuartige Triebwerksarchitekturen ermöglichen, mit denen sich Emissionen um bis zu 25 Prozent senken lassen. Gleichzeitig ist diese Technologie der Türöffner für weitere Innovationen, bei denen Effizienz und Nachhaltigkeit im Fokus stehen", kommentiert Arnaud Ruellan, Technology Innovation Manager bei SKF.

„The Patent Bay" ist jetzt online und steht Unternehmen sowie Innovatoren zur Verfügung, die sich für Technologien mit Nachhaltigkeitspotenzial engagieren.

Links:

www.thepatentbay.com/de

https://www.skf.com/de/fighting-friction/02

Weitere Informationen:

Karin Markhede; +46 707 588 730; karin.markhede@skf.com

Haftungsausschluss

Die „Emissionssenkung um bis zu 25%"

Die erhöhte Treibstoffeffizienz wird durch eine ganze Reihe von Innovationen und Kooperationen ermöglicht – unter anderem durch Arctic15s Beitrag zu einer optimierten Triebwerkarchitektur.

Mehr zum Thema: UltraFan - The Ultimate Turbofan und Collaboration Innovation for the Future of Flight

Die Angaben zur Emissionssenkung beziehen sich ausschließlich auf die optimierte Treibstoffeffizienz des Triebwerks. Sie spiegelt keine vollständige Lebenszyklusanalyse eines künftigen Flugzeugs wider.

Aktiebolaget SKF

(publ)

SKF bietet seit 1907 Lagerungen, Dichtungen, Schmierstoffsysteme, Zustandsüberwachungslösungen und Dienstleistungen zur Reibungsreduzierung an, die zu den innovativsten Lösungen in der Branche gehören. Weniger Reibung bedeutet mehr Energieersparnis. Indem wir die Reibung reduzieren, machen wir Unternehmen smarter, wettbewerbsfähiger und energieeffizienter und gestalten eine stärker durch Nachhaltigkeit geprägte Zukunft, in der wir Mehr mit Weniger erreichen können. SKF ist in ca. 130 Ländern vertreten und arbeitet mit rund 17 000 Vertragshändlern zusammen. 2024 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Jahresumsatz von 98 722 Mio. SEK und beschäftigte 38 743 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. www.skf.com

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MPOubSGD5-M

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808201/SKF_The_patent_bay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808202/Rickard_Gustafson.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808203/Arnaud_Ruellan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808200/SKF_Group_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/skf-gibt-startschuss-fur-innovationsplattform-the-patent-bay-umwelttechnologien-zur-kostenlosen-nutzung-302603061.html