W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Trump/Venezuela/Nigeria

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Trump/Venezuela/Nigeria:

"Mit seiner Kanonenbootpolitik vor der Küste Venezuelas samt offener Drohungen schielt Trump vermutlich auf die Erdölreserven des lateinamerikanischen Landes - es sind die größten auf der ganzen Welt. Trump behauptet, er bekämpfe den Drogenschmuggel und lässt im Pazifik Schiffe versenken. Das ist so wenig glaubwürdig wie seine Erklärung, in Nigeria würden tausende Christen von Islamisten gemeuchelt, weshalb die USA eingreifen wollen. Sollte es einen nicht stutzig machen, dass Nigeria über die größten Erdölvorkommen Afrikas verfügt? Und - weitere Gemeinsamkeit - dass es weder Venezuela noch Nigeria gelingt, trotz dieser gigantischen Vorkommen Wohlstand für das Land zu generieren? Trumps Hilfe naht, droht, bedroht."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Handelsstreit
US-Regierung: Zusatz-Zölle gegen China bis Ende 2026 auf Eisgestern, 06:13 Uhr · dpa-AFX
US-Regierung: Zusatz-Zölle gegen China bis Ende 2026 auf Eis
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden