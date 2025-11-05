W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Qiagen schwach - Jefferies: schwaches Schlussquartal zu erwarten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende vierte Quartal dürfte den Kurs der Qiagen-Aktie am Mittwoch belasten. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Anteilscheine des Biotech-Unternehmens vorbörslich 2,5 Prozent auf 38,675 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Dienstag. Damit droht sich die jüngste Korrektur auszuweiten.

Der für das Gesamtjahr bestätigte Ausblick impliziere nun ein schwächeres Schlussquartal, schrieb Analyst Tycho Peterson von Jefferies. Das Wachstum im Kerngeschäft dürfte demnach 2 Prozent betragen, er habe mit 5 Prozent gerechnet. Makroökonomische Schwierigkeiten inklusive des Shutdowns der US-Regierung belasteten das Unternehmen./bek/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Qiagen

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 03.11.2025
Berkshire, Linde & Palantir: Strategie und Erwartungen im Check03. Nov. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden