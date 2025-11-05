Original-Research: Zeal Network SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Zeal Network SE - von Montega AG 05.11.2025 / 14:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Zeal Network SE Unternehmen: Zeal Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.11.2025 Kursziel: 61,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA ZEAL zeigt wie erwartet starkes Q3 - Lotteriemarge profitiert vom positiven Produktmix und Traumhausverlosung ZEAL hat heute starke Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt, die unsere Erwartungen nochmals übertroffen haben. Infolge der positiven Entwicklung haben wir unsere Prognosen im Kerngeschäft sowie bei der Traumhausverlosung erneut angehoben und bestätigen unsere Kaufempfehlung. [Tabelle] Getrieben durch zwei Peak-Eurojackpots im dritten Quartal stieg das Spielvolumen der großen staatlichen Lotterien im dritten Quartal um 11,9 % yoy. ZEAL konnte in der reinen Lotterievermittlung (ohne Traumhausverlosung) mit einem Wachstum von rund 25 % (MONe) erneut deutlich Marktanteile gewinnen. Neben der erfolgreichen Neukundengewinnung dürfte auch der jackpotbedingte Produktmix in Q3 positiv auf das Stammgeschäft gewirkt haben. Nach der Rekordausspielung von 11,8 Mio. EUR für das vierte Traumhaus erwarten wir in diesem Bereich in den kommenden Quartalen anhaltende Dynamik. Der Markteintritt des Wettbewerbers OMAZE - an dem ZEAL eine Minderheitsbeteiligung hält - unterstreicht die Attraktivität und das Potenzial dieses Formats. Trotz des etwas früher als erwarteten Wettbewerbs rechnen wir mit zusätzlicher Marktaktivität und Impulsen für ZEAL. Über Lotto24 verfügt das Unternehmen zudem über ausgeprägte CrossSelling-Potenziale, die Wettbewerber nur mit erheblichem Marketingaufwand replizieren könnten. Das EBITDA entwickelte sich leicht unterproportional zum Umsatz, bedingt durch den Anstieg der Marketingkosten auf 20,8 Mio. EUR - ein Plus von ca. 9,5 Mio. EUR yoy bzw. 5 Mio. EUR gegenüber den ersten beiden Quartalen. Im Earnings-Call verwies das Management auf günstige Rahmenbedingungen für die Neukundengewinnung sowie auf verstärkte Maßnahmen für die Traumhausverlosung. Wir rechnen auch im vierten Quartal mit erhöhten Marketingaufwendungen, jedoch - angesichts der aktuellen Jackpot-Entwicklung - unterhalb des Q3-Niveaus. Prognoseanpassung: Aufgrund der starken Q3-Entwicklung haben wir unsere Prognosen für 2025 erneut angehoben und liegen nun leicht oberhalb der vom Management am oberen Ende der Spanne bestätigten Guidance. Für 2026 erhöhen wir unsere Annahme auf sieben Traumhäuser, was weiterhin konservativ erscheint. Fazit: ZEAL hat erneut überzeugende Zahlen vorgelegt und nutzt die starke Marktposition, um das Wachstum im Kerngeschäft, bei den Soziallotterien sowie im Games-Bereich konsequent auszubauen. Letzterer bietet unserer Einschätzung nach weiterhin eine Realoption auf signifikant höhere Umsätze, sollte die bisherige Regulierung der Spielbewerbung für Lottokunden gelockert werden. Angesichts der hohen Visibilität der Wachstumsperspektiven bleibt die Aktie aus unserer Sicht attraktiv. Wir bestätigen Kaufempfehlung und Kursziel. 