Original-Research: Zeal Network SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Zeal Network SE - von Montega AG

05.11.2025 / 14:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Zeal Network SE

     Unternehmen:               Zeal Network SE
     ISIN:                      DE000ZEAL241

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.11.2025
     Kursziel:                  61,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

ZEAL zeigt wie erwartet starkes Q3 - Lotteriemarge profitiert vom positiven
Produktmix und Traumhausverlosung

ZEAL hat heute starke Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt, die
unsere Erwartungen nochmals übertroffen haben. Infolge der positiven
Entwicklung haben wir unsere Prognosen im Kerngeschäft sowie bei der
Traumhausverlosung erneut angehoben und bestätigen unsere Kaufempfehlung.

[Tabelle]

Getrieben durch zwei Peak-Eurojackpots im dritten Quartal stieg das
Spielvolumen der großen staatlichen Lotterien im dritten Quartal um 11,9 %
yoy. ZEAL konnte in der reinen Lotterievermittlung (ohne Traumhausverlosung)
mit einem Wachstum von rund 25 % (MONe) erneut deutlich Marktanteile
gewinnen. Neben der erfolgreichen Neukundengewinnung dürfte auch der
jackpotbedingte Produktmix in Q3 positiv auf das Stammgeschäft gewirkt
haben.

Nach der Rekordausspielung von 11,8 Mio. EUR für das vierte Traumhaus
erwarten wir in diesem Bereich in den kommenden Quartalen anhaltende
Dynamik. Der Markteintritt des Wettbewerbers OMAZE - an dem ZEAL eine
Minderheitsbeteiligung hält - unterstreicht die Attraktivität und das
Potenzial dieses Formats. Trotz des etwas früher als erwarteten Wettbewerbs
rechnen wir mit zusätzlicher Marktaktivität und Impulsen für ZEAL. Über
Lotto24 verfügt das Unternehmen zudem über ausgeprägte
CrossSelling-Potenziale, die Wettbewerber nur mit erheblichem
Marketingaufwand replizieren könnten.

Das EBITDA entwickelte sich leicht unterproportional zum Umsatz, bedingt
durch den Anstieg der Marketingkosten auf 20,8 Mio. EUR - ein Plus von ca.
9,5 Mio. EUR yoy bzw. 5 Mio. EUR gegenüber den ersten beiden Quartalen. Im
Earnings-Call verwies das Management auf günstige Rahmenbedingungen für die
Neukundengewinnung sowie auf verstärkte Maßnahmen für die
Traumhausverlosung. Wir rechnen auch im vierten Quartal mit erhöhten
Marketingaufwendungen, jedoch - angesichts der aktuellen Jackpot-Entwicklung
- unterhalb des Q3-Niveaus.

Prognoseanpassung: Aufgrund der starken Q3-Entwicklung haben wir unsere
Prognosen für 2025 erneut angehoben und liegen nun leicht oberhalb der vom
Management am oberen Ende der Spanne bestätigten Guidance. Für 2026 erhöhen
wir unsere Annahme auf sieben Traumhäuser, was weiterhin konservativ
erscheint.

Fazit: ZEAL hat erneut überzeugende Zahlen vorgelegt und nutzt die starke
Marktposition, um das Wachstum im Kerngeschäft, bei den Soziallotterien
sowie im Games-Bereich konsequent auszubauen. Letzterer bietet unserer
Einschätzung nach weiterhin eine Realoption auf signifikant höhere Umsätze,
sollte die bisherige Regulierung der Spielbewerbung für Lottokunden
gelockert werden. Angesichts der hohen Visibilität der Wachstumsperspektiven
bleibt die Aktie aus unserer Sicht attraktiv. Wir bestätigen Kaufempfehlung
und Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3f04e934c999fcb1c1f750868722af11

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=fef10123-ba45-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2224354 05.11.2025 CET/CEST

°
Zeal Network

