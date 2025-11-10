W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Alzchem Group AG: Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - 12. Zwischenmeldung, zugleich Schlussmeldung

Uhr
10.11.2025 / 14:34 CET/CEST
Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung(EU)596/2014 und

Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Trostberg, 10. November 2025

12. Zwischenmeldung, zugleich Schlussmeldung

Im Zeitraum vom 3. bis einschließlich 6. November 2025 wurden insgesamt 8.845 Stückaktien der Alzchem Group AG im Rahmen des am 29. November 2024 angekündigten Aktienrückkaufprogramms erworben. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt damit 82.450 Stück. Der Erwerb erfolgte durch ein von der Alzchem Group AG beauftragtes Kreditinstitut über die Börse (XETRA).

Die Gesamtzahl der vom 3. bis 6. November 2025 zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen (exkl. Erwerbsnebenkosten), jeweils pro Tag, betragen:

HandelsdatumGesamtzahl der
Aktien		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Aggregiertes
Volumen (EUR)
03.11.2025---
04.11.2025---
05.11.20254.357150,00653.550,00
06.11.20254.488143,7402645.106,02
Gesamt8.845146,82371.298.656,02

Mit dem Rückkauf vom 6. November 2025 ist das hierfür bereitgestellte Budget erschöpft, sodass das Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen ist. Die Anzahl der während des gesamten Rückkaufprogramms zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betragen:

HandelszeitraumGesamtzahl
Aktien		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Aggregiertes
Volumen (EUR)
02.12.2024 – 06.11.202582.45072,76985.999.874,00

Diese Informationen sowie die detaillierten Informationen über die einzelnen mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden täglichen Geschäfte werden gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie/#c18431 veröffentlicht.

Alzchem Group AG

- Vorstand -

10.11.2025 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon:+498621862888
Fax:+49862186502888
E-Mail:ir@alzchem.com
Internet:www.alzchem.com
ISIN:DE000A2YNT30
WKN:A2YNT3
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
Alzchem Group AG

