Novartis investiert 40 Millionen US-Dollar in deutsches Werk
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Novartis hat einen Ausbau seines Standorts im ostdeutschen Halle an der Saale angekündigt. Mit der lokalen Produktion wolle das Unternehmen die Versorgung von Prostatakrebspatienten in Deutschland stärken.
Die neue Anlage soll eine hochmoderne, halbautomatische Produktionslinie für die Herstellung einer Radioligandentherapie mit Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzliche Fertigungsstrecken enthalten, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Investitionssumme belaufe sich auf knapp 40 Millionen US-Dollar. Rund 25 Stellen sollen am Standort geschaffen werden./cg/mk/AWP/he
