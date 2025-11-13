AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von PVA Tepla haben ihren Kursrutsch am Donnerstag etwas gebremst fortgesetzt. Mit 20,76 Euro sanken die Papiere des breit aufgestellten Technologieunternehmens auf einen weiteren Tiefststand seit Mitte August.

Nach fast einem Drittel Kurskorrektur vom Jahreshoch Ende Oktober dämmten sie die Verluste am Vormittag aber etwas ein. PVA-Aktien hatten bis Oktober 140 Prozent an Wert gewonnen.

Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies hatte am Vorabend sein Kursziel auf 26 Euro reduziert und seine Kaufempfehlung gestrichen. Er blieb zwar über dem aktuellen Xetra-Niveau, sieht aber zunächst keine zwingenden Auslöser für eine Neubewertung.

Höhere Unsicherheiten trübten die Aussichten, so sein Fazit./ag/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------