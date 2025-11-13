EQS-News: pferdewetten.de AG: Round Table Call am 17.11.2025

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Konferenz

13.11.2025

pferdewetten.de AG: Round Table Call am 17.11.2025

Düsseldorf, 13. November 2025

Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) lädt für den kommenden Montagvormittag, 17.11.2025 um 11:00 Uhr, zum Round Table Call ein.

Neben den Quartalszahlen (Q3 2025) wird der Vorstand über die aktuellen Entwicklungen berichten.

Die Anmeldung kann ab sofort über diesen Link erfolgen:

Round Table Call 17.11.2025

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

