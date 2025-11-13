W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: pferdewetten.de AG: Round Table Call am 17.11.2025

EQS Group · Uhr
EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Konferenz
pferdewetten.de AG: Round Table Call am 17.11.2025

13.11.2025 / 08:00 CET/CEST
pferdewetten.de AG: Round Table Call am 17.11.2025

Düsseldorf, 13. November 2025

Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) lädt für den kommenden Montagvormittag, 17.11.2025 um 11:00 Uhr, zum Round Table Call ein.

Neben den Quartalszahlen (Q3 2025) wird der Vorstand über die aktuellen Entwicklungen berichten.

Die Anmeldung kann ab sofort über diesen Link erfolgen:

  • Round Table Call 17.11.2025

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

13.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49 (0)2 11 / 7817820
Fax:+49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail:verwaltung@pferdewetten.de
Internet:www.pferdewetten.ag
ISIN:DE000A2YN777
WKN:A2YN77
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2228766
Ende der MitteilungEQS News-Service

2228766 13.11.2025 CET/CEST

Pferdewetten.de

