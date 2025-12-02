Visa im Fokus: Der Kurs steht an einer kritischen Marke

Die Aktie von Visa nähert sich einer charttechnisch relevanten Zone, die in der Vergangenheit oft zu deutlichen Marktbewegungen geführt hat. Mehrere Indikatoren signalisieren, dass sich das Momentum verändern könnte, während wichtige Unterstützungen und Widerstände in Reichweite liegen. Welche Faktoren jetzt besonders ins Auge fallen und welche Szenarien sich daraus ergeben könnten, zeigt diese Analyse.

Weiterleisen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung