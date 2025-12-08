EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Symrise AG
Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.12.2025 / 11:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Symrise AG
|Straße, Hausnr.:
|Mühlenfeldstraße 1
|PLZ:
|37603
|Ort:
|Holzminden
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900D82I6R9601CF26
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|28.11.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|0,23 %
|3,29 %
|3,52 %
|139772054
|letzte Mitteilung
|0,28 %
|4,98 %
|5,26 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000SYM9999
|0
|196472
|0 %
|0,14 %
|US87155N1090
|0
|124567
|0 %
|0,09 %
|Summe
|321039
|0,23 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right To Recall
|Open
|244858
|0,18 %
|Right Of Use
|Open
|3395528
|2,43 %
|Call Warrant
|31.12.2030
|100
|0,00007 %
|Summe
|3640486
|2,60 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Swap
|28.11.2035
|Bar
|866163
|0,62 %
|Put Option
|19.06.2026
|Physisch
|55000
|0,04 %
|Call Warrant
|18.06.2027
|Bar
|39506
|0,03 %
|Summe
|960669
|0,69 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|GSAM Holdings LLC
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Bank USA
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Folio Financial, Inc.
|%
|%
|%
|Folio Investments, Inc.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs & Co. LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Group UK Limited
|%
|%
|%
|Goldman Sachs International
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|-
Datum
|04.12.2025
