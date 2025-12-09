EQS-AFR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Commerzbank Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Commerzbank Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.12.2025 / 14:00 CET/CEST

Hiermit gibt die Commerzbank Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://investor-relations.commerzbank.com/de/unternehmensberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://investor-relations.commerzbank.com/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://investor-relations.commerzbank.com/de/unternehmensberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://investor-relations.commerzbank.com/financial-reports

