EQS-News: Softing veröffentlicht Guidance 2026: Erholung in den Kernmärkten und signifikante Ergebnisverbesserung erwartet

Softing veröffentlicht Guidance 2026: Erholung in den Kernmärkten und signifikante Ergebnisverbesserung erwartet



Haar/München, 11. Dezember 2025 – Die Softing AG (ISIN: DE0005178008) sieht klare Zeichen für eine Erholung ihrer Kernmärkte beginnend im Jahr 2026 und erwartet eine signifikante Steigerung des operativen Ergebnisses im Geschäftsjahr 2026. Der bereits im zweiten und dritten Quartal 2025 erkennbare Anstieg im Auftragseingang, wird im Wesentlichen im kommenden Jahr umsatzwirksam und damit die Entwicklung im Jahr 2026 positiv prägen.

Das Segment Industrial, das im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2025 noch sehr unter der Investitionszurückhaltung in der Industrieautomation in Europa und den USA litt, verzeichnet aktuell ein deutlich verbessertes Sentiment im Absatzmarkt. Diese Einschätzung wird durch den signifikant ansteigenden Auftragseingang in den vergangenen Quartalen sowie durch eine erfreulich hohe Anzahl an konkreten Anfragen auf den im November stattgefundenen Schlüsselmessen in Europa und den USA hinterlegt. Die aktuelle Planung des Segments Industrial geht in beiden Regionen von einem Umsatzwachstum von mehr als 15 % sowie einer überproportionalen Steigerung des operativen EBIT im Geschäftsjahr 2026 aus.

Im Segment Automotive werden sich die Umsätze im Geschäftsjahr 2026 von der Dominanz in der Auslieferung von Hardwareprodukten verstärkt hin zu einem erhöhten Anteil wiederkehrender Softwarelizenzen verlagern. Auch werden einige nach erfolgreichen Pilotprojekten erwartete Abschlüsse außerhalb des Kreises der unter Druck stehenden PKW-Hersteller die Abhängigkeit von der PKW-Produktion verringern. Nach aktueller Planung wird sich dadurch im kommenden Geschäftsjahr die Margenqualität trotz eines leicht rückläufig erwarteten Umsatzes stark verbessern und damit das in diesem Segment bereits im Jahr 2025 erfreuliche Ertragsniveau erneut erreicht oder sogar gesteigert werden. Ferner zeigen Schlüsselkunden in der PKW-Produktion nach längerer Stagnation eine erste Erholung in ihrem geplanten Investitionsvolumen und skalieren die Projekt- und Produktumsätze wieder höher.

Das Segment IT Networks hat sein Flaggschiffprodukt „WireXpert MP“ im Herbst 2025 erfolgreich am Markt eingeführt. Die erfreuliche Kundenresonanz und die Nachfrage nach weiteren Produktergänzungen lassen eine positive Entwicklung in den kommenden Quartalen erwarten. Die aktuellen Planungen für das Geschäftsjahr 2026 sehen für das Segment IT Networks eine Ergebnisverbesserung hin zu einem annähernd ausgeglichenen operativen EBIT vor, gespeist aus einer Kombination von einem rund 10%igen Umsatzwachstum und den im neuen Geschäftsjahr wirksamen Kosteneinsparungen.

In Summe erwartet Softing für das Geschäftsjahr 2026 bei einem Umsatz in der Größenordnung von 85 Mio. bis 90 Mio. EUR eine signifikante Steigerung des operativen EBIT gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr auf dann rund 3,5 bis 4,5 Mio. EUR.

Über die Softing AG

Softing ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing-Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Automotive Electronics, Industrielle Automatisierung und IT Networks. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit allen drei Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten. Die Aktien der Softing AG (WKN: 517800, ISIN: DE0005178008) sind im Prime Standard der Deutschen Börse notiert.

Dr. Wolfgang Trier

Vorstandsvorsitzender

