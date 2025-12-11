Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Rufe nach Wahlen in der Ukraine
dpa-AFX · Uhr
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Rufe nach Wahlen in der Ukraine:
"Den Ukrainern ist dennoch zu wünschen, dass ihnen die Farce eines Urnengangs unter Raketenbeschuss erspart bleibt. Und das nicht nur, weil sich hopplahopp kaum sicherstellen lässt, dass 5,8 Millionen ins Ausland geflohene Ukrainer oder Millionen ihrer Landsleute unter russischer Besatzung ihre Stimme abgeben können. Sondern auch, weil eine Kriegswahl mit einer dann auf fünf Jahre gewählten Führung einen Neuanfang nach Kriegsende erschweren dürfte."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße