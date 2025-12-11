W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Rufe nach Wahlen in der Ukraine

dpa-AFX · Uhr
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Rufe nach Wahlen in der Ukraine:

"Den Ukrainern ist dennoch zu wünschen, dass ihnen die Farce eines Urnengangs unter Raketenbeschuss erspart bleibt. Und das nicht nur, weil sich hopplahopp kaum sicherstellen lässt, dass 5,8 Millionen ins Ausland geflohene Ukrainer oder Millionen ihrer Landsleute unter russischer Besatzung ihre Stimme abgeben können. Sondern auch, weil eine Kriegswahl mit einer dann auf fünf Jahre gewählten Führung einen Neuanfang nach Kriegsende erschweren dürfte."/DP/jha

