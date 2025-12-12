W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

12.12.2025 / 11:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Überblick

  1. Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
  2. Grund der Mitteilung:
    1. Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
  3. Meldepflichtige Person(en)
     
 
Name / Nachname		  
Sitz		  
Staat
The Goldman Sachs Group, Inc. Wilmington United States of America (USA)

 

  1. Namen der Aktionäre: Goldman Sachs Asset Management B.V.
  2. Datum der Schwellenberührung: 09.12.2025
  3. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

 

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
6,65 %		  
3,69 %		  
10,34 %		  
38 618 180
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
6,62 %		  
0,35 %		  
6,97 %		  

 

Details

  1. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000644505   2 567 470   6,65 %
Subsumme A 2 567 470 6,65 %

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Securities Lending Open n.a. 1 020 278 2,64 %
    Subsumme B.1 1 020 278 2,64 %

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Swap 20/06/2035 n.a. Cash 405 287 1,05 %
      Subsumme B.2 405 287 1,05 %

 

  1. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

 

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 The Goldman Sachs Group, Inc.        
2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1      
3 Goldman Sachs Group UK Limited 2      
4 Goldman Sachs International 3 0,21 % 1,85 % 2,06 %
5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 1,84 % 1,84 %
6 Goldman Sachs Bank USA 1      
7 Goldman Sachs Bank Europe SE 6 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8 GSAM Holdings LLC 1      
9 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 8 0,04 % 0,00 % 0,04 %
10 GSAMI Holdings I LLC 8      
11 GSAMI Holdings II Ltd 10      
12 Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd 11      
13 Goldman Sachs Asset Management International 12      
14 Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC 8      
15 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd 14      
16 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd 15      
17 Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. 16      
18 Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. 17      
19 Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 18      
20 Goldman Sachs Asset Management B.V. 19 6,39 % 0,00 % 6,39 %

 

  1. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
    1. Datum der Hauptversammlung: -
    2. Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
  1. Sonstige Kommentare:

-

 

Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 11.12.2025


12.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2244836  12.12.2025 CET/CEST

