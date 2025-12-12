Reddit will Social-Media-Verbot in Australien kippen

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Das erst seit kurzem geltende Social-Media-Verbot für Kinder im Alter unter 16 Jahren in Australien wird von der Online-Plattform Reddit vor Gericht angefochten. Der Foren-Betreiber legte beim australischen High Court Beschwerde ein - und argumentiert, das Verbot sei unrechtmäßig, weil es die Freiheit politischer Kommunikation einschränke. Dazu verwies Reddit noch auf einen zweiten Punkt: Selbst wenn das Gericht das Verbot als rechtens bewerten sollte, falle man - anders als andere Plattformen - gar nicht unter die Definition sozialer Medien.

Reddit gehört zu den Diensten, bei denen Nutzer im Alter unter 16 Jahren seit Inkrafttreten der neuen Regeln am 10. Dezember keinen Account mehr haben dürfen. Betroffen sind auch neun weitere Anbieter wie TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook und Instagram.

Reddit setzt unter anderem Software ein, um das Alter der Nutzer zu schätzen. Wer für jünger als 16 gehalten wird, wird aufgefordert, sein Alter nachzuweisen.

Verbot soll Zeit für Entwicklung geben

Die Online-Sicherheitsbeauftragte der Regierung, Julie Inman Grant, hält den Beschwerden über das umstrittene Verbot entgegen, ein späterer Zugang von Kindern und Jugendlichen zu sozialen Medien gebe ihnen Zeit, sich ohne deren schädlichen Einfluss zu entwickeln. Messaging-Dienste, E-Mail, Sprach- und Videoanrufe, Online-Spiele und Bildungsangebote fallen nicht unter das Verbot. Damit sind etwa WhatsApp und die Spieleplattform Roblox ausgenommen.

Reddit verweist darauf, dass der Austausch zu politischen Themen nach australischem Recht nur in begründeten Fällen und maßvoll eingeschränkt werden dürfe. Mit dem Verbot würden aber pauschal alle Nutzer unter 16 Jahren von politischer Kommunikation auf Online-Plattformen ausgeschlossen. Die Auswahl, welche Dienste betroffen sind und welche nicht, nennt Reddit "unlogisch".

Reddit: Gehören nicht zu Social Media

Reddit argumentiert, da die Foren von Nutzern selbst betrieben würden, sei man keine Social-Media-Plattform im eigentlichen Sinne. Nur wer sich für bestimmte Themen interessiere, rufe die Seite gezielt auf. Auch frage Reddit seine Nutzer im Gegensatz zu anderen Plattformen nicht nach der Erlaubnis, deren Kontakte hochzuladen, damit sie Bekannte finden können. Zudem gelte das Verbot eigentlich nicht für Dienste, bei denen - wie im Fall von Reddit - Inhalte auch ohne Anmeldung für alle sichtbar sind.

Die Regierung in Canberra hatte das Gesetz vor einem Jahr auf den Weg gebracht und Australien damit zum weltweiten Vorreiter gemacht. Fast alle großen Parteien unterstützten den Vorstoß der Regierung des sozialdemokratischen Premierministers Anthony Albanese. Die Plattformen bekamen zwölf Monate Zeit, um die neue Altersbeschränkung umzusetzen./so/DP/zb