US-Beamter: Witkoff reist für Ukraine-Gespräche nach Berlin
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist an diesem Wochenende für Gespräche über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg nach Berlin. Er werde sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Vertretern treffen, sagte ein hochrangiger US-Beamter in Washington der Deutschen Presse-Agentur./rin/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chance durch Kernkraft: Vom Zykliker zum Schlüsselspieler der Energiewendegestern, 15:45 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Trotz Erholung: Diese Software-Aktie steht vor dem nächsten Rücksetzer11. Dez. · onvista
PlusTrading-Impuls