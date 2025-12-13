W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Beamter: Witkoff reist für Ukraine-Gespräche nach Berlin

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist an diesem Wochenende für Gespräche über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg nach Berlin. Er werde sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Vertretern treffen, sagte ein hochrangiger US-Beamter in Washington der Deutschen Presse-Agentur./rin/DP/zb

