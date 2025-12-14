Nobelpreisträgerin nennt Trump 'Champion der Freiheit'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hat US-Präsident Donald Trump für den harten Kurs gegen ihr Land Rückendeckung gegeben. "Ich unterstütze Präsident Trumps Strategie voll und ganz, und wir, das venezolanische Volk, sind ihm und seiner Regierung sehr dankbar", sagte sie in der CBS-Sendung "Face the Nation". Sie nannte Trump einen "Champion der Freiheit" in der westlichen Hemisphäre.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen und Monaten den Druck auf Venezuela und die autoritäre Regierung von Präsident Nicolás Maduro massiv verschärft. Trump rechtfertigt den Einsatz militärischer Gewalt als notwendiges Mittel im Kampf gegen organisierte Drogenkriminalität und Rauschgift schmuggelnde "Terroristen", die eine Gefahr für die Bevölkerung der USA darstellten. Aus Sicht von UN-Menschenrechtsexperten verstößt Trumps Regierung damit gegen das Völkerrecht.

Machado: Maduro hat dem venezolanischen Volk den Krieg erklärt

Auf die Frage, ob sie weitere Blockaden oder Beschlagnahmen befürworte, sagte die Oppositionsführerin: "Wir wollen, dass alle rechtlichen Schritte durch die Strafverfolgungsbehörden unternommen werden", nicht nur durch die USA. In dem Interview, das am Freitag in Oslo aufgezeichnet wurde, erklärte sie auch: "Maduro war derjenige, der dem venezolanischen Volk den Krieg erklärt hat."/tm/DP/he