IRW-News: Tokenwell Platforms Inc. : Tokenwell plant Gründung von US-Tochtergesellschaft in Dallas, Texas, um seine Präsenz in wachsendem Zentrum für digitale Assets zu erweitern

Toronto, ON / 16. Dezember 2025 / IRW-Press / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) (Tokenwell oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es eine 100-%-US-Tochtergesellschaft in Dallas, Texas, gründet und ein virtuelles Büro im schnell wachsenden Finanzviertel der Stadt, bekannt als Yall Street, eröffnet. Diese Region beherbergt die kürzlich gegründete Texas Stock Exchange (TXSE) und gilt als eines der am schnellsten wachsenden Ökosysteme für digitale Assets des Landes.1

Tokenwell geht davon aus, dass die Gründung und die Inbetriebnahme des Büros bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Durch diese Expansion wird Tokenwell voraussichtlich in einer Reihe mit anderen großen Branchenakteuren stehen, die bereits in Texas vertreten sind, einschließlich der globalen Börse Coinbase, die kürzlich einen Großteil ihrer Aktivitäten in diesen Bundesstaat verlegt hat, um von dessen innovationsfreundlichem regulatorischem Umfeld zu profitieren.2

Texas entwickelt sich rasch zum Zentrum der amerikanischen Wirtschaft für digitale Assets, sagte Timothy Burgess, CFA, Chief Executive Officer von Tokenwell. Mit unserer Expansion nach Dallas möchten wir Tokenwell eine strategische Präsenz auf dem US-Markt verschaffen, die Nähe zu institutionellen Akteuren gewährleisten und bessere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Innovatoren schaffen, die die nächste Ära der Blockchain-Finanzierung gestalten.

Beitritt zum Texas Blockchain Council

Im Rahmen seiner US-Strategie plant Tokenwell den Beitritt zum Texas Blockchain Council (TBC), einer führenden gemeinnützigen Organisation mit über 10.000 Einzelmitgliedern und mehr als 90 Unternehmensmitgliedern, einschließlich Branchenkollegen wie Crypto.com und Coinbase.

Der TBC ist bekannt für sein Bestreben, Innovationen im Bereich der digitalen Assets voranzutreiben, eine wachstumsfördernde Politik zu gestalten und die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Regierung zu fördern. Es ist davon auszugehen, dass die Mitgliedschaft von Tokenwell direkten Zugang zu einflussreichen politischen Entscheidungsträgern, Gründern, institutionellen Investoren und Technologieführern ermöglicht, um die Beziehungen des Unternehmens im gesamten Bundesstaat Texas zu stärken.

Weitere Informationen über den Texas Blockchain Council finden Sie auf dessen Website unter https://texasblockchaincouncil.org/.

Strategische Präsenz in den USA an der Yall Street

Durch die Gründung einer Tochtergesellschaft und eines virtuellen Büros an der Yall Street wird Tokenwell Teil eines aufstrebenden Finanzkorridors, der traditionelle Zentren wie die Wall Street ergänzen und ihnen Konkurrenz machen soll.

Dieses Viertel beherbergt:

- Die Texas Stock Exchange

- Unternehmen für digitale Assets

- FinTech-Innovatoren

- Bitcoin-Mining-Betreiber

- Kryptobörsen und -verwahrer

Texas bietet eine Kombination aus regulatorischer Klarheit, politischer Unterstützung und einer beschleunigten institutionellen Akzeptanz, was eine starke Grundlage für die Expansion von Tokenwell in den USA schaffen dürfte. Diese Expansion in den USA umfasst Pläne hinsichtlich der Entwicklung indexbasierter Krypto-Baskets, der Förderung der Integration dezentraler Finanzdienstleistungen (DeFi) sowie des weiteren Aufbaus von Partnerschaften mit zusätzlichen US-Börsen.

Über Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920)

Tokenwell ist eine börsennotierte, hochmoderne Kryptowährungs-Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, digitale Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen. Tokenwell legt den Fokus auf Innovation und nutzerzentriertes Design und ermächtigt Einzelpersonen und Unternehmen, sich selbstbewusst und vertrauensvoll an der Krypto-Wirtschaft zu beteiligen. Für weitere Informationen über Tokenwell, seine bevorstehenden Markteinführungen sowie Produktvorteile und -features werden Krypto-Nutzer auf die Website www.tokenwell.io verwiesen. Laden Sie die Tokenwell-App auf iOS oder Android herunter. Potenziellen Anlegern empfehlen wir, www.tokenwell.com zu besuchen. Alle anderen Interessierten laden wir ein, uns auf LinkedIn, X & Discord zu folgen bzw. sich für unseren News Alert zu registrieren und so kostenlos und zeitnah über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert zu werden.

Haftungsausschluss zu Tokenwell - Tokenwell Platforms Inc. ist kein Anlageberater oder Berater für den Rohstoffhandel. Tokenwell gibt keine Empfehlungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in Verbindung mit seinen Produkten ab. Die Vermögenswerte verbleiben auf den eigenen Handelsplattformen der Nutzer. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter tokenwell.com nachzulesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Sätze, die Wörter wie glauben, anstreben, beabsichtigen, planen, können, erwarten, sollten, könnten, voraussehen, schätzen, vorhersagen, prognostizieren oder deren Verneinungen bzw. andere ähnliche Ausdrücke mit zukunftsgerichteter oder vorausschauender Bedeutung enthalten, sollten generell als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden und umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu der Entwicklung eines neues Krypto-Basket-Tools, zukünftigen Ereignissen oder Betriebsleistungen, Geschäftsstrategien und potenziellen Marktchancen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind und Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, unsere Entwicklung fortzusetzen, unsere Bemühungen, unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit auszubauen, die damit verbundenen Kosten oder Aufwendungen, der Wettbewerb in unserer Branche und die sich weiterentwickelnden Regeln und Vorschriften, die für digitale Vermögenswerte und unsere Branche gelten. Sie sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die Informationen hierin genehmigt oder abgelehnt.

