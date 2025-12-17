Dow Jones Industrial Average® - Gutes Jahr, stressfreies Jahr?

Die nebenstehende Grafik zählt zum Jahresausklang mittlerweile zum guten Ton im „HSBC Daily Trading“. Auf Basis der Daten des Dow Jones® seit 1915 beleuchten wir, wie sich der aktuelle Investmentjahrgang im historischen Vergleich geschlagen hat. Dabei analysieren wir nicht nur die „nackten“ Renditekennziffern, sondern auch die Anzahl positiver Handelstage. Eine hohe Anzahl von Handelstagen mit Kursgewinnen ist ein gutes Kriterium für ein stressfreies Aktienjahr. Der historische Durchschnitt an positiven Handelstagen pro Kalenderjahr beträgt 133. Im langfristigen Mittel kann der Dow Jones® über die letzten 110 Jahre um 6,29 % p. a. zulegen. Während die amerikanischen Standardwerte 2025 die Durchschnittsperformance mit einem Plus von 13,7 % erneut deutlich toppen, könnte es bei der Anzahl positiver Handelstage eine Punktlandung werden. Ein paar Tage Zeit hat der Dow Jones® ja noch, um die Statistik zu verbessern. Unter dem Strich dokumentieren die angeführten Zahlen das starke Comeback des US-Aktienmarktes. Nach einem schwierigen 1. Quartal war es sogar eines der stärksten der jüngeren Börsenhistorie.

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

