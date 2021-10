AKTIE IM FOKUS 2: SGL Carbon brechen zweistellig ein

(neu: Kurs, Händler und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die bereits am Vortag sehr schwachen Aktien von SGL Carbon sind am Mittwoch mit einem Minus von teils mehr als 14 Prozent kräftig unter Druck geraten. Als Schlusslicht im SDax verloren die Titel des Kohlenstoffspezialisten zuletzt noch fast 13 Prozent.

Nachdem sie jüngst an der 21- und der 50-Tage-Linie als Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend abgeprallt waren, gerieten sie nun charttechnisch erst Recht in schweres Fahrwasser. So rutschten sie zunächst unter die Unterstützung von 8,50 Euro von Anfang Oktober und in der Folge auch unter die viel beachtete 200-Tage-Linie für die längerfristige Entwicklung. Aktuell testen sie eine weitere Unterstützung von Anfang Juli bei 7,43 Euro.

Ein Händler wies zur Einordnung der Kursverluste allerdings auch auf die in diesem Jahr bislang sehr gute Entwicklung hin. Das Papier sei schließlich zu Jahresbeginn zu Kursen um die 3,60 Euro zu haben gewesen. Zur Schwäche könnte noch der aktuell deutlich rückläufige Aluminiumpreis hinzukommen, so der Experte. SGL liefere für die Alu-Industrie zu./ajx/jha/

