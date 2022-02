Aktien Asien/Pazifik: Gewinne nach wechselhafter Handelswoche

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag etwas fester geschlossen. Damit endet eine wechselhafte Woche versöhnlich - unter dem Strich legten die asiatischen Finanzmärkte im Wochenvergleich leicht zu. Die Börsen in Festlandchina blieben wegen des Neujahrsfestes weiter geschlossen, während in Hongkong wieder gehandelt wurde.

Die starke nachbörsliche Entwicklung der Amazon -Aktie überlagerte die schwache Tendenz an der Wall Street und wirkte sich positiv auf die asiatischen Märkte aus. Der Online-Konzern habe zwar die Erwartungen verfehlt, aber die Aussicht auf höhere Gebühren für die Prime-Mitgliedschaft und die Gewinne aus der Beteiligung am Elektroautobauer Rivian hätten dies mehr als ausgeglichen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Zudem hatte Amazon den Markt bereits vor drei Monaten auf relativ schwache Zahlen eingestellt. Die Vorgaben des US-Konzerns wirkten sich vor allem an technologielastigen Börsen wie Hongkong und Südkorea positiv aus.

Die Aufmerksamkeit der Anleger war ansonsten auf die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten gerichtet. Die Volkswirte der LBBW rechnen allerdings nicht damit, dass die Zahlen großen Einfluss auf den Kurs der US-Notenbank nehmen werden: "Da ein etwaiger Beschäftigungsabbau vornehmlich auf das Emporschnellen der Corona-Neuinfektionen Anfang Januar zurückzuführen sein dürfte, sollte diese Entwicklung die Federal Reserve nicht davon abhalten, auf ihrer Sitzung im März die Leitzinswende einzuläuten."

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,73 Prozent auf 27 439,99 Punkte. Für den Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es nach der Feiertagspause im späten Handel um 3,3 Prozent auf 24 577,33 Punkte nach oben. Der australische S&P/ASX 200 schloss 0,6 Prozent fester mit 7120,21 Punkte./mf/jha/