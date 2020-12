ALTERYX – es wird Zeit für einen Marktführer in der KI-Software

Während der COVID-19-Pandemie litt der Kurs unter der Verlangsamung des Umsatzwachstums. Bestehende und besonders auch potenzielle Kunden mussten Kosten senken und ihren Schwerpunkt auf die unmittelbareren Erfordernisse verlagern, wodurch IT-Investitionen mit längeren Amortisationszeiten zurückgefahren wurden. Dies wird sich Richtung 2021/22 ändern. Denn ohne diese Investitionen geraten die Unternehmen gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen und 5G wird den Anspruch an die Datenanalyse ohnehin enorm erhöhen.

Alteryx bietet eine End-to-End-Analyseplattform für Unternehmen. Kernstück ist der „Alteryx Designer“, der es Analysten erleichtert, Analyse-Workflows zu erstellen, deren Ergebnisse statt zuvor Wochen oder Monate nur noch wenige Minuten bis wenige Stunden benötigen. Die Bedienungsfreundlichkeit und die Qualität der Analysen gilt als einzigartig und deshalb ist Alteryx seit 2016 viel stärker als die Konkurrenz gewachsen. 2020 wächst Alteryx zwar nur noch mit ca. 15 %, aber die digitale Transformation ist unumgänglich.

Was 2020 seitens der Unternehmen nicht in den Bereich der Analysesoftware investiert wurde, wird 2021/22 nachgeholt werden müssen, weshalb die alten Wachstumsraten wieder in Reichweite kommen werden. Ca. 480 Mrd. $ Umsatz per 2020 sollten einen Ausbau über 1 Mrd. $ per 2023 ermöglichen. Börsenwert aktuell 6,7 Mrd. $ bei knapp schwarzen Zahlen im Jahr 2021. Das lässt sich im Bereich der SaaS-Plattformunternehmen, die vielfach mit bis zu 20-fachen Umsätzen aufgrund der hohen Skalierbarkeit bewertet werden, rechnen.

Die laufende Konsolidierung bietet eine gute Einstiegsmöglichkeit. Der Aktie dürfte bis 2022 ein Kurs von 170 $ zuzutrauen sein. Auslöser Nr. 1 ist die zu erwartende Wachstumsbeschleunigung. Auslöser Nr. 2 eine mögliche Übernahme durch ein „Big Tech“-Unternehmen.

Oliver Kantimm / Der Aktionärsbrief

Foto: Phonlamai Photo / Shutterstock.com

