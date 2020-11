Aurora Cannabis: Aktie nach Biden-Sieg und Zahlen stark gefragt – steht die Branche vor einem grandiosen Comeback?

Feiern die Cannabis-Aktien ein glorreiches Comeback an der Börse? Es sieht ein bisschen danach aus. Seit März 2019 waren die Aktien aus der Branche eigentlich nur noch auf dem absteigenden Ast. Nachdem die Legalisierung in Kanada ihre Wirkung auf die Anleger verloren hatte, verblasten auch die Zahlen der Pot-Unternehmen. In der Folgezeit wurden die Quartalszahlen immer schlechter und die Kurse immer niedriger. Mit dem Sieg von Joe Biden steigt die Hoffnung auf eine Legalisierung von Cannabis in den USA wieder. Zudem werden die Zahlen auch wieder besser. Ein guter Mix für ein Comeback der Branche.

Besser, aber noch nicht richtig gut

Die Aktie von Aurora zieht heute im im Tagesverlauf zweistellig ab. Neben der neuen Biden-Fantasie hat der Cannabis-Produzent heute seine Zahlen für das ersten Quartal seines Geschäftsjahres 20/21 vermeldet. Wäre Donald Trump weiterhin der Präsident der Vereinigten Staaten, dann hätte die Bilanz wahrscheinlich einen zweistelligen Ausschlag in die andere Richtung verzeichnet.

Umsatz leicht Rückläufig und Verlust ausgeweitet

Von Juli bis September erwirtschafteten die Kanadier einen Umsatz von 67,8 Millionen Kanadischen Dollar (CAD), nach 68,7 Millionen CAD im Vorquartal. Trotz der Rückläufigen Entwicklung konnte Aurora mit den Zahlen die Erwartungen der Analysten überbieten. Die hatten im Vorfeld lediglich mit Einnahmen in Höhe von 64 Millionen CAD gerechnet. Unter Donald Trump hätte der Markt ein deutlich höheres Minus beim bereinigten EBITDA – 57,9 Millionen CAD nach 32,3 Millionen Kanadische Dollar im Vorquartal – wahrscheinlich nicht mit einem Kursplus im zweistelligen Bereich belohnt, aber die Fantasie scheint heute die Zahlen zu schlagen.

Weiterhin Vorsicht geboten!

Auch wenn Joe Biden Cannabis in den USA legalisieren sollte, dann ist das noch kein Freifahrtsschein für alle Aktien aus der Branche. Die Zahlen von Aurora zeigen, dass die Kanadier wieder dabei sind sich zu fangen, aber aus dem Gröbsten noch nicht raus sind. Insgesamt überwiegt allerdings die Comeback-Fantasie. Daher können mutige Anleger ruhig mitspielen, aber immer auf der Hut sein.

