Bericht - Audi an Sportwagenbauer McLaren interessiert

München (Reuters) - Audi ist einem Medienbericht zufolge an dem britischen Sportautohersteller McLaren interessiert.

Die britische Zeitschrift "Autocar" berichtete am Montag unter Berufung auf Insider, Audi habe McLaren-Chef Paul Walsh ein Kaufangebot vorgelegt. Der McLaren-Mehrheitseigner Bahrain habe eine erste Offerte zurückgewiesen und ein höheres Angebot gefordert. Inzwischen hätten sich beide Seiten geeinigt, berichtet "Autocar".

McLaren erklärte dazu, es gebe keine Änderungen in der Eigentümerstruktur der McLaren-Gruppe. Die Strategie des Unternehmens schließe seit jeher eine Zusammenarbeit mit relevanten Partnern und Zulieferern ein, dazu gehörten auch andere Autobauer.

Eine Audi-Sprecherin sagte, eine Entscheidung sei nicht gefallen. "Wir beschäftigen uns im Rahmen unserer strategischen Überlegungen laufend mit verschiedenen Kooperationsideen." Zuvor hatte auch die "Automobilwoche" über ein Interesse der VW-Tochter an McLaren berichtet. Audi sei dabei insbesondere an einem Einstieg in die Formel 1 interessiert, an der McLaren mit einem Team beteiligt ist.