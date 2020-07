DGAP-News: Hawesko-Gruppe: Starke Umsatzentwicklung und signifikante Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr (deutsch)

Hawesko-Gruppe: Starke Umsatzentwicklung und signifikante Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr

Hamburg, 16. Juli 2020. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW GR, HAWG.DE, DE0006042708) gibt bekannt, dass das operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns im ersten Halbjahr (1. Januar bis 30. Juni) 2020 nach vorläufigen Berechnungen um ca. 50 % auf ca. EUR 13,1 Millionen steigen wird (Vorjahreszeitraum: EUR 8,8 Mio.). Der Umsatz wird im gleichen Zeitraum um 8,5 % auf EUR 277,6 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 255,8 Mio.) wachsen.

Die Hawesko-Gruppe profitiert von einem enormen Umsatz- und Ergebniswachstum im Segment E-Commerce sowie von einem starken Geschäft im Segment Retail in Deutschland. Die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und die Schließungen der Gastronomie haben die Bevorratung mit Wein und den Weinkonsum in die privaten Haushalte verlagert. Insgesamt haben die positiven Entwicklungen in den Endkundensegmenten E-Commerce und Retail den Umsatzeinbruch durch Gastronomie- und Hotelschließungen im B2B-Segment deutlich überkompensiert.

"Die Corona-Krise und die Kontaktbeschränkungen haben das Marktumfeld im ersten Halbjahr massiv verändert. Jetzt zeigt sich eindeutig, wie wichtig es war, dass wir in den vergangenen Jahren unsere E-Commerce-Geschäftsmodelle auf- und ausgebaut haben. Im B2B-Segment haben wir aufgrund der Corona-Maßnahmen in der Gastronomie und Hotellerie sehr zu kämpfen. Insgesamt profitieren wir in Zeiten wie diesen von unserer diversifizierten Aufstellung im Konzern", sagte der Vorstandsvorsitzende der Hawesko-Gruppe Thorsten Hermelink in Hamburg.

Hermelink weiter: "Wie sich das Geschäft im restlichen Jahresverlauf entwickeln wird, ist weiter schwer einschätzbar und wird stark davon abhängen, ob sich das tägliche Leben langsam wieder normalisiert oder ob im zweiten Halbjahr erneut schärfere Corona-Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wir sind jedoch aktuell mit guten Gründen zuversichtlich, dass sich die Entwicklungen in den Endkundensegmenten E-Commerce und Retail zwar nicht in der Dimension, aber im Grundsatz fortsetzen werden und hoffen, dass die Gastronomie sich im weiteren Verlauf des Jahres erholen wird."

Eine detaillierte Analyse sowie der vollständige Zwischenabschluss zum 30. Juni 2020 werden am 6. August 2020 im Halbjahresbericht veröffentlicht.

Die Hawesko-Gruppe ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte sie - in den Segmenten Retail (Jacques' Wein-Depot und Wein & Co.), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

